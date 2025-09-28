ಭರ್ಜರಿ ರುಚಿಯ ಪಂಜಾಬಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಚನಾ ಮಸಾಲ: ಚಪಾತಿ, ಪರೋಟ ಜೊತೆಗೆ ಸಖತ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್
Super Tasty Chana Masala Recipe: ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾದ ಚನಾ ಮಸಾಲ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : September 28, 2025 at 8:54 AM IST
Super Tasty Chana Masala Recipe: ಕಡಲೆಕಾಳು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರವಾದ ಅನೇಕ ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಕಡೆಕಾಳು ಪಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಾಂಬರ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಚನಾ ಮಸಾಲ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿನ ಖಾದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚನಾ ಮಸಾಲ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಚನಾ ಮಸಾಲವನ್ನು ಚಪಾತಿ, ರೊಟ್ಟಿ, ಪರೋಟ ಹಾಗೂ ದೋಸೆ ಜೊತೆಗೆ ಸವಿಯಬಹುದು. ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವಂತಹ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಚನಾ ಮಸಾಲ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಚನಾ ಮಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳೇನು?:
- ಕಾಬೂಲಿ ಚನಾ - ಎರಡೂವರೆ ಕಪ್
- ಟೊಮೆಟೊ ಹೋಳುಗಳು - ಮೂರು ಕಪ್
- ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - ನಾಲ್ಕು
- ಈರುಳ್ಳಿ - ಎರಡು
- ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ - ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಶುಂಠಿ ಪೇಸ್ಟ್ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು - ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಅರಿಶಿನ - ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ - ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಗರಂ ಮಸಾಲ - ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಖಾರದ ಪುಡಿ - ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
- ಎಣ್ಣೆ - ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ
ಚನಾ ಮಸಾಲ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ಕಾಬೂಲಿ ಚನಾ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಬೇಕು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀರನ್ನು ಬಸಿದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ. ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು.
- ಈರುಳ್ಳಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಶುಂಠಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಇವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದ ಬಳಿಕ ಟೊಮೆಟೊ ತುಂಡುಗಳು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಅರಿಶಿನ, ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಹಾಗೂ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ. ಇವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದರೆ ಆಗ ಎಣ್ಣೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತೇಲುತ್ತದೆ.
- ಬಳಿಕ ನೆನೆಸಿದ ಕಾಬೂಲಿ ಬೀನ್ಸ್ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಎರಡೂವರೆ ಕಪ್ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು.
- ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಮುಚ್ಚಿಡಿ. ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಬೇಯಲು ಬಿಡಿ. ಮಧ್ಯೆ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೆರೆಸಿರಿ.
- ಕಾಲು ಗಂಟೆಯ ಬಳಿಕ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಿ ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಇದೀಗ ಮುಚ್ಚಳ ತೆಗೆದು ಒಮ್ಮೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಕಾಳುಗಳು ಬೆಂದಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ.
- ಈಗ ಬೇಕಾದರೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬಹುದು. ಇದೀಗ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಚನಾ ಮಸಾಲ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ರೆಸಿಪಿಯು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ.
