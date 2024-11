ETV Bharat / lifestyle

ಹಿಟ್ಟು ರುಬ್ಬದೆ ಐದೇ ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಸಾಫ್ಟ್​ 'ಬ್ರೆಡ್ ಉತ್ತಪ್ಪ' ರೆಡಿ: ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಸರಳ!

By ETV Bharat Karnataka Team

How to Make Bread Uttappa in Kannada: ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ, ಉಪ್ಮಾ, ಪೂರಿ, ಚಪಾತಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಉಪಾಹಾರಗಳನ್ನು ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ತಿನ್ನಲು ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ಹೊಸ ಅಡುಗೆಯೊಂದನ್ನು ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್​ ಆದ 'ಬ್ರೆಡ್ ಉತಪ್ಪ' ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ರುಬ್ಬುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ! ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಈ ಉತಪ್ಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೋಸೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಇವುಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಮತೇಕೆ ವಿಳಂಬ, ಈ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿ ತ್ವರಿತ ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಯಾವುವು? ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ.