ಗರಿಗರಿಯಾದ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಪಕೋಡಾ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ?: ಸಂಜೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ತಿಂಡಿ!

Bottle Gourd Pakoda Recipe: ಸಂಜೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತಹ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಹಾಗೂ ಸಖತ್ ರುಚಿಕರ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಪಕೋಡ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ...

ಸೋರೆಕಾಯಿ ಪಕೋಡ (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 4, 2025 at 8:03 PM IST

Bottle Gourd Pakoda Recipe: ಅನೇಕರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ, ಆಲೂ ಪಕೋಡಾ ಮತ್ತು ಬೋಂಡಾಗಳನ್ನು ಸಂಜೆ ತಿಂಡಿಯಾಗಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪಕೋಡ ಸಹ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಈರುಳ್ಳಿಯಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಲ್ಲದೇ, ಸೋರೆಕಾಯಿಯಿಂದ ಪಕೋಡಾ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಇವು ಖಾರ ಹಾಗೂ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಇವು ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಸೋರೆಕಾಯಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಇವುಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಬೇಗನೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು. ಇದೀಗ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಪಕೋಡ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಸೋರೆಕಾಯಿ (Getty Images)

ಸೋರೆಕಾಯಿ ಪಕೋಡಾ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು:

  • ಸೋರೆಕಾಯಿ - 1
  • ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು - 1 ಕಪ್
  • ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು - ¼ ಕಪ್
  • ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
  • ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ - ಸ್ವಲ್ಪ
  • ಈರುಳ್ಳಿ - 1
  • ಕರಿಬೇವು - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಸಿಗರೇಟು ಪುಡಿ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಸೋಂಪು - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹಿಟ್ಟು (Getty Images)

ಸೋರೆಕಾಯಿ ಪಕೋಡಾ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:

  • ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಪಕೋಡಾ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗೆ, ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದ ಸೋರೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನುಣ್ಣಗೆ ತುರಿ ಮಾಡಿ. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ, ಮುಚ್ಚಿ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು.
  • ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಕರಿಬೇವು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಕರಿಬೇವನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು.
ಈರುಳ್ಳಿ (Getty Images)

10 ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ತುರಿದ ಸೋರೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಈರುಳ್ಳಿ ತುಂಡುಗಳು, ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು, ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ, ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಸೋಂಪು ಮತ್ತು ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಳಿಕ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.

ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು (Getty Images)
  • ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಕಡಾಯಿ ಇಟ್ಟು ಕರಿಯಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಸುರಿದು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಪಕೋಡಾಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕು, ಇವು ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.
  • ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಕೋಡದಂತೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಕಡಾಯಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಎರಡೂ ಬದಿಗಳು ಗರಿಗರಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಕರಿಯಿರಿ, ಪಕೋಡಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು (Getty Images)
  • ಅದರ ಬಳಿಕ ಪಕೋಡ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಡಿಸಬೇಕು. ಈಗ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಪಕೋಡಗಳು ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ.
  • ಪಕೋಡಾಗಳು ಗರಿ ಗರಿಯಾಗಿ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಚಟ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಡಿಸಬಹುದು.
  • ಈ ಪಕೋಡಾ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸವಿಯಿರಿ
ಸೋರೆಕಾಯಿ ಪಕೋಡ (Getty Images)

