Tomato Green Chili Chutney Recipe: ರುಚಿಯಾದ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಚಟ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳಿಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ಟೊಮೆಟೊ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಅನೇಕರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಳ್ಳಿ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಇದು ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಚಪಾತಿ, ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ, ಬಿಸಿ ಅನ್ನದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ತಿಂದರೆ ಅದ್ಭುತ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ವಯಸ್ಕರು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಚಟ್ನಿ ಅನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಹಾಗೂ ದೋಸೆಯಂತಹ ಟಿಫಿನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಖತ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದುನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಟೊಮೆಟೊ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
- ದೊಡ್ಡ ಟೊಮೆಟೊ - ಮೂರು
- ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 12 ರಿಂದ 15
- ಜೀರಿಗೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ - ಸ್ವಲ್ಪ
- ಕರಿಬೇವು - ಸ್ವಲ್ಪ
- ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು - ಸ್ವಲ್ಪ
- ಅರಿಶಿನ - 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಈರುಳ್ಳಿ - ಒಂದು
- ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ - ಹತ್ತು ಎಸಳು
- ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
ಟೊಮೆಟೊ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ
- ಅದ್ಭುತ ರುಚಿಯಾಗಿರುವ ಟೊಮೆಟೊ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಚಟ್ನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ತೊಳೆದು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ತೊಳೆದು ತೆಗೆದು ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಡಿ.
- ಈಗ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಡಾಯಿ ಇಡಿ ಒಂದು ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳು, ಜೀರಿಗೆ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಪದರ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಲಘುವಾಗಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಬಳಿಕ ಟೊಮೆಟೊ ತುಂಡುಗಳು, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಟೊಮೆಟೊ ತುಂಡುಗಳು ಮೃದುವಾಗುವವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಟೊಮೆಟೊ ತುಂಡುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದ ಬಳಿಕ ಅದರಿಂದ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳು ಮತ್ತು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
- ಬಳಿಕ ಉದ್ದವಾಗಿ, ತೆಳುವಾದ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಈರುಳ್ಳಿ ಚೂರುಗಳನ್ನು ಟೊಮೆಟೊ ತುಂಡುಗಳ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹುರಿಯಿರಿ. ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ.
- ಬಳಿಕ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಒರಟಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಬಳಿಕ ತಣ್ಣಗಾದ ಟೊಮೆಟೊ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ರುಬ್ಬಿದ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ, ಅದು ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಒರಟಾಗುವವರೆಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ ಈರುಳ್ಳಿ ತುಂಡುಗಳು ತಿನ್ನುವಾಗ ಬಾಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯಬೇಕು.
ಚಟ್ನಿಗಾಗಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:
- ಎಣ್ಣೆ - ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಸಾಸಿವೆ - ಸ್ವಲ್ಪ
- ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು - ಎರಡು
- ಕರಿಬೇವು - ಸ್ವಲ್ಪ
- ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿ. ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಸಾಸಿವೆ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಸಾಸಿವೆ ಬೆಂದ ಬಳಿಕ ಒಣಗಿದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಈಗ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂದೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಚಟ್ನಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಈಗ ಹಳ್ಳಿ ಶೈಲಿಯ ರುಚಿಕರವಾದ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ.
ಟೊಮೆಟೊ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿಗಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್
- ಇಲ್ಲಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ, ಹೊರಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೆಲವು ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು ಖಾರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡಿಮೆ ಖಾರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
- ಈ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಲು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಟೊಮೆಟೊಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಟೊಮೆಟೊ ತುಂಬಾ ಹುಳಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಎಂದರೆ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಹುಳಿ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಯಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಈರುಳ್ಳಿ ಹೋಳುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಚಟ್ನಿಯ ರುಚಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಈ ಚಟ್ನಿ ಖಾರವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ತಿಂದರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
