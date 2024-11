ETV Bharat / lifestyle

'ಅಜವಾನ ರೈಸ್' ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು.. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ!

By ETV Bharat Lifestyle Team

How to Make Ajwain Rice in Kannada: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಓಂ ಕಾಳು ಅಥವಾ ಅಜವಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಜವಾನದ ಎಲೆಗಳ ವಾಸನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಶೀತ ಶಮನವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಫದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಎರಡು ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಅಜವಾನದ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ಸೋಸಿದ ನಂತರ ಕುಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಅಜವಾನವನ್ನು 'ಮೂಲಿಕೆಗಳ ತಾಯಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಥೈಮ್' ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ.

ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುವ ಈ ಅಜವಾನದ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಅಜವಾನದಿಂದ ಕರಿ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ರಸಂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಜನರು ಬಜ್ಜಿ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಜವಾನದ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇನೇ ಇರಲಿ, ಅಜವಾನವನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾದ ರೈಸ್​ ಅನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆಂದು ನೋಡೋಣ.

ಅಜವಾನ ರೈಸ್​ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಅಜವಾನ ರೈಸ್​ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ರೈಸ್​ ಅನ್ನು ತಿಂದರೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸರಾಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ತಡಮಾಡದೆ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಅಜವಾನ ರೈಸ್​ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದೀಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.