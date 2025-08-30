Coconut Mint Chutney Recipe: ರುಚಿಯಾದ ಕೊಬ್ಬರಿ ಪುದೀನಾ ಚಟ್ನಿ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಚಟ್ನಿ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕರು ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ, ಪಡ್ಡು ಸೇರಿದಂತೆ ಟಿಫಿನ್ಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಈ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕೊಬ್ಬರಿ ಪುದೀನಾ ಚಟ್ನಿ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚಟ್ನಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸರಳ. ಈ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ತಡಮಾಡದೇ ಕೊಬ್ಬರಿ ಪುದೀನಾ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಕೊಬ್ಬರಿ ಪುದೀನಾ ಚಟ್ನಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:
- ಎಣ್ಣೆ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಶೇಂಗಾ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಜೀರಿಗೆ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಶುಂಠಿಯ ತುಂಡು - ಸ್ವಲ್ಪ
- ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳು - 5
- ಹುಣಸೆ - ಸ್ವಲ್ಪ
- ಪುದೀನಾ ಎಲೆಗಳು - ಸ್ವಲ್ಪ
- ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 5
- ಪುಟಾಣಿ ಅಥವಾ ಹುರಿಗಡಲೆ - ಕಾಲು ಕಪ್
- ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿ - 1 ಕಪ್
- ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
ಒಗ್ಗರಣೆಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:
- ಎಣ್ಣೆ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಸಾಸಿವೆ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಕರಿ - 3 ಎಸಳು
- ಇಂಗು - ಕಾಲು ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಕೊಬ್ಬರಿ ಪುದೀನಾ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವಂತಹ ಕೊಬ್ಬರಿ ಪುದೀನಾ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಪುದೀನಾ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
- ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿಯಬೇಕು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಕಪ್ ಅಳತೆಯಷ್ಟು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು.
- ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಬಿಸಿಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕಡಲೆಕಾಯಿ, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಹಾಕಿ ಹುರಿಯಬೇಕು.
- ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ಜೀರಿಗೆ, ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ.
- ಬಳಿಕ ಪುದೀನಾ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸಬೇಕು.
- ಪುದೀನಾ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ಕೊಬ್ಬರಿ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿ, ಪುದೀನಾ ಎಲೆಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿರ್ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, ನಂತರ ಉಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಚನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಲು ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಹಾಗೂ ಸಾಸಿವೆ ಸೇರಿಸಿ. ಈಗ ಕರಿಬೇವು ಹಾಕಬೇಕು.
- ಮೊದಲು ರುಬ್ಬಿದ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು.
- ಇದೀಗ ಈಗ ರುಚಿಯಾದ ಕೊಬ್ಬರಿ ಪುದೀನಾ ಚಟ್ನಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಇಡ್ಲಿ, ಪೂರಿ, ದೋಸೆ, ಬೊಂಡಾ ಜೊತೆಗೆ ತಿನ್ನಬಹುದು.
ಕೊಬ್ಬರಿ ಪುದೀನಾ ಚಟ್ನಿಗಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್:
- ಈ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಲು ಪುದೀನಾ ಎಲೆಗಳು ಸಾಕು. ಕಾಂಡಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
- ಕೊಬ್ಬರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಪದರವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಹಾಗೂ ಬಿಳಿ ಭಾಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಖಾರ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
