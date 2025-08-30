ETV Bharat / lifestyle

ಉಪಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಸವಿಯಲು ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಕೊಬ್ಬರಿ ಪುದೀನಾ ಚಟ್ನಿ

ಇಡ್ಲಿ ಹಾಗೂ ದೋಸೆಗೆ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಕೊಬ್ಬರಿ ಪುದೀನಾ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಕೊಬ್ಬರಿ ಪುದೀನಾ ಚಟ್ನಿ (Getty Images, EtV Bharat)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 30, 2025 at 7:33 PM IST

Coconut Mint Chutney Recipe: ರುಚಿಯಾದ ಕೊಬ್ಬರಿ ಪುದೀನಾ ಚಟ್ನಿ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಚಟ್ನಿ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕರು ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ, ಪಡ್ಡು ಸೇರಿದಂತೆ ಟಿಫಿನ್​​ಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಈ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕೊಬ್ಬರಿ ಪುದೀನಾ ಚಟ್ನಿ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚಟ್ನಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸರಳ. ಈ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ತಡಮಾಡದೇ ಕೊಬ್ಬರಿ ಪುದೀನಾ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಕೊಬ್ಬರಿ (Getty Images)

ಕೊಬ್ಬರಿ ಪುದೀನಾ ಚಟ್ನಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:

  • ಎಣ್ಣೆ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಶೇಂಗಾ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಜೀರಿಗೆ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಶುಂಠಿಯ ತುಂಡು - ಸ್ವಲ್ಪ
  • ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳು - 5
  • ಹುಣಸೆ - ಸ್ವಲ್ಪ
  • ಪುದೀನಾ ಎಲೆಗಳು - ಸ್ವಲ್ಪ
  • ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 5
  • ಪುಟಾಣಿ ಅಥವಾ ಹುರಿಗಡಲೆ - ಕಾಲು ಕಪ್
  • ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿ - 1 ಕಪ್
  • ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
ಪುದೀನಾ ಸೊಪ್ಪ (Getty Images)

ಒಗ್ಗರಣೆಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:

  • ಎಣ್ಣೆ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಸಾಸಿವೆ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಕರಿ - 3 ಎಸಳು
  • ಇಂಗು - ಕಾಲು ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (Getty Images)

ಕೊಬ್ಬರಿ ಪುದೀನಾ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:

  • ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವಂತಹ ಕೊಬ್ಬರಿ ಪುದೀನಾ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಪುದೀನಾ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
  • ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿಯಬೇಕು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಕಪ್ ಅಳತೆಯಷ್ಟು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು.
  • ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಬಿಸಿಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕಡಲೆಕಾಯಿ, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಹಾಕಿ ಹುರಿಯಬೇಕು.
  • ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ಜೀರಿಗೆ, ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ.
  • ಬಳಿಕ ಪುದೀನಾ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸಬೇಕು.
ಪುಟಾಣಿ (Getty Images)
  • ಪುದೀನಾ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ಕೊಬ್ಬರಿ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿ, ಪುದೀನಾ ಎಲೆಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿರ್ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, ನಂತರ ಉಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಚನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಲು ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಹಾಗೂ ಸಾಸಿವೆ ಸೇರಿಸಿ. ಈಗ ಕರಿಬೇವು ಹಾಕಬೇಕು.
  • ಮೊದಲು ರುಬ್ಬಿದ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು.
  • ಇದೀಗ ಈಗ ರುಚಿಯಾದ ಕೊಬ್ಬರಿ ಪುದೀನಾ ಚಟ್ನಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಇಡ್ಲಿ, ಪೂರಿ, ದೋಸೆ, ಬೊಂಡಾ ಜೊತೆಗೆ ತಿನ್ನಬಹುದು.
ಕೊಬ್ಬರಿ ಪುದೀನಾ ಚಟ್ನಿ (EtV Bharat)

ಕೊಬ್ಬರಿ ಪುದೀನಾ ಚಟ್ನಿಗಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್:

  • ಈ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಲು ಪುದೀನಾ ಎಲೆಗಳು ಸಾಕು. ಕಾಂಡಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
  • ಕೊಬ್ಬರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಪದರವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಹಾಗೂ ಬಿಳಿ ಭಾಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಖಾರ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

