ETV Bharat / lifestyle

ಅಡುಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ವಾಸನೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ?: ಇಲ್ಲಿದೆ ಟಿಪ್ಸ್

How to Get Rid of Smell from Utensils: ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಂದ ವಾಸನೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾನ್ ವೆಜ್ ಖಾದ್ಯಗಳಾದ ಚಿಕನ್, ಮಟನ್, ಮೀನುಗಳ ವಾಸನೆಯಂತೂ ಹೇಳತೀರದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸಿದಾಗ ಅಡುಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸಿದಾಗಲೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹತಾಶೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಜನರು ಈ ವಾಸನೆಯನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ರಾಸಾಯನಿಕ ಆಧರಿತ ಕ್ಲೀನರ್​ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ನಾಳಗಳ ಕ್ಷೀಣತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ತಜ್ಞರು ಕೆಲವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್: ವಿನೆಗರ್ ಉತ್ತಮ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ವಿನೆಗರ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಅಡುಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳ ವಾಸನೆಯನ್ನೂ ಹೋಗಲಾಡಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಆ ನಂತರ ಆ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿನೆಗರ್ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬಿಡಿ. ಬಳಿಕ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರೆ ಪಾತ್ರೆಗಳ ವಾಸನೆ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ನಿಂಬೆ: ನಿಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂಶವೂ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಪಾತ್ರೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ರಸಮಿಶ್ರಿತ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಬಿಡಿ. ಆ ನಂತರ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಡಿಶ್ ವಾಶ್ ಅಥವಾ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಉಜ್ಜಿದರೆ ವಾಸನೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

ಕಾಫಿಪುಡಿ: ಪಾತ್ರೆಯ ವಾಸನೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಕಾಫಿಪುಡಿಯೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಸಾರಜನಕವು ವಾಸನೆ ಮಾಯವಾಗಿಸಲು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಒಂದು ಚಮಚ ಕಾಫಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ನಂತರ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ. ಅದನ್ನು ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸಿ. ಅದರ ನಂತರ ಸ್ಟೌ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಅದನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ. ನಂತರ ಡಿಶ್​ವಾಶ್​ನೊಂದಿಗೆ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.