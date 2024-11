ETV Bharat / lifestyle

ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅಪಹಾಸ್ಯ, ಟೀಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ?; ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸೋದು?

How to deal with Colleagues derision at Office work: "ನಾನು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಮಹಿಳೆಯರ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ, ನನ್ನ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರು ನನ್ನ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ನನ್ನನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಂತಹ ಹಲವು ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬೆಳೆದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲ.. ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ.. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಯೋಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತೇವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇತರರೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆತಂಕ ಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ: ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆಯವರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅಂತಹವರ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿದವರ ಮಾತು. ಅವರೆಲ್ಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದರೆ.. ಅಥವಾ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದರೆ.. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ, ಉಳಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಗಾಳಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.