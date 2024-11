ETV Bharat / lifestyle

ಉಡುಪುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸರಿಯಾದ ಬ್ರಾ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ..

How to Choose the Right Bra: ಇಂದಿನ ಫ್ಯಾಷನ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹುಡುಗಿಯರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಬ್ಯಾಕ್‌ಲೆಸ್, ಶೋಲ್ಡರ್ ಫ್ರೀ, ಟೈಟ್ ಫಿಟ್ ಕೋಟ್‌ಗಳು, ಸೂಟ್‌ಗಳು, ಹಗುರವಾದ ಡ್ರೆಸ್‌ಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್‌ಗಳಿಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಟ್ರೆಂಡಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ.

ವಿವಿಧ ಫ್ಯಾಷನ್​ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಆ ಉಡುಪುಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬ್ರಾಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಧರಿಸುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡವಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಬ್ರಾಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತಂತೆ ತಜ್ಞರು ನೀಡಿರುವ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಉಡುಪುಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದ ಬ್ರಾಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಟಿ-ಶರ್ಟ್ ಬ್ರಾಸ್​: ಅನೇಕ ಹುಡುಗಿಯರು ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಂತಹ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರು ಹೆಚ್ಚು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಬ್ರಾಗಳು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಬ್ರಾಗಳು ಯಾವುದೇ ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಬ್ರಾಗಳು ಡ್ರೆಸ್‌ಗಳಿಗೂ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಮೃದುವಾದ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಟಿ-ಶರ್ಟ್ ಬ್ರಾಗಳು ಅನಗತ್ಯ ಬ್ರಾ ಲೈನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು.