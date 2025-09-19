ನಗುವುದಕ್ಕೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಅಳುವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಬ್: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
ನಗುವ ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸಲು ಇದ್ದರೆ, ಅಳುವ ಕ್ಲಬ್ಗಳು ನೋವು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ವೇದಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : September 19, 2025 at 6:54 PM IST
Crying Clubs Importance: ಅಳುವುದು ಮಾನವನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಅಳುವುದು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಅಳುವುದು ಒಂದು ಪ್ರಬಲ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
ಅಳುವುದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ದೌರ್ಬಲ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಅಳಲು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತೇವೆ. ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಹತಾಶೆಯ ನಡುವೆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು 'ಅಳುವ ಕ್ಲಬ್' ಒಂದು ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಭಯ ಅಥವಾ ಮುಜುಗರವಿಲ್ಲದೇ ಜನರು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು, ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ನೋವನ್ನು ಅಳುವ ಮೂಲಕ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅದುವೇ ಅಳುವ ಕ್ಲಬ್. ಏನಿದು ಅಳುವ ಕ್ಲಬ್? ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಏನಿದು ಅಳುವ ಕ್ಲಬ್?: ಅಳುವ ಕ್ಲಬ್ ಎಂದರೆ "ಅಳಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಕ್ಲಬ್". ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ನೋವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಅಳಲು ಜನರ ಗುಂಪು ಒಗ್ಗೂಡುವ ಸ್ಥಳ ಇದು. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಧಿವೇಶನ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಪು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಅಳುವ ಕ್ಲಬ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ದೆಹಲಿ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ಲಬ್ಗಳಿವೆ.
ಈ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಯಾರು ಬರಬಹುದು?: ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ, ವಿವಿಧ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಪ್ರೇಮ ವೈಫಲ್ಯಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಈ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಬರಬಹುದು. ಈ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಆರಾಮದಾಯಕವಾದ ಬೆಳಕು, ಚಹಾ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜನರ ನಡುವೆ ಅಳಲು, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಾತನಾಡಲು ಅಥವಾ ಶಾಂತವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿದೆ. ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿಸಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳ ಎಂದು ಸಂಘಟಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತೇ?: ಸೂರತ್ನಲ್ಲಿ 2017ರಿಂದ "ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಳುವ ಕ್ಲಬ್" ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜನರು ಅಳಲು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ 'ರುಯಿಕಾಟ್ಸು'ನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ದೆಹಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಕ್ಲಬ್ಗಳಿವೆ.
ಮೊದಲು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಹೀಗೆ: ರುಯಿಕಾಟ್ಸು ಎಂದರೆ 'ಕಣ್ಣೀರಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ' ಅಥವಾ 'ಕಣ್ಣೀರಿನ ಪರಿಶೋಧನೆ'. ಇದು ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಇದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಅಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ.
ರುಯಿಕಾಟ್ಸು ಎಂದರೆ ಜನರು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು, ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು, ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓದುವುದು. ಅಳುವ ಮೂಲಕ ಅಡಗಿರುವ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ಈ ಅವಧಿಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 'ಕಣ್ಣೀರಿನ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು' ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.
ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ?: ಜಪಾನಿನ ಉದ್ಯಮಿ ಹಿರೋಕಿ ಟೆರೈ ಮೊದಲು 2013ರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿದರು. ವೈಫಲ್ಯ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಅಳುವ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಟೆರೈ ಗಮನಿಸಿದರು. ಈ ಅವಲೋಕನದಿಂದಲೇ ಅವರು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಅಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಅಂತಹ ಅವಧಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಳುವುದು ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ನೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಎಂಡಾರ್ಫಿನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಹಿಂದಿನ ನೋವುಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಮನೋವೈದ್ಯ ಡಾ.ಕೃಷ್ಣ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲೂ ಅಳುವ ಕ್ಲಬ್ಸ್: ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಅಥವಾ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ದುಃಖಗಳು ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಥೀಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವರು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ 'ದಿ ಕ್ರೈ ಕ್ಲಬ್ ಎಂಬ್ರೇಸ್ ಯುವರ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ದುಃಖ ಮತ್ತು ಚಿಂತೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಒಗ್ಗೂಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಳುವ ಕ್ಲಬ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಅವರು ತಮ್ಮ ದುಃಖಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.