ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಊದಲ ಮಸಾಲ ಕಿಚಿಡಿ

Oodala Masala Khichidi Recipe: ಊದಲ ಮಸಾಲ ಕಿಚಿಡಿ ರೆಸಿಪಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಊದಲ ಮಸಾಲ ಕಿಚಿಡಿ (ETV Abhiruchi)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 2, 2025 at 6:05 PM IST

2 Min Read

Oodala Masala Kichidi: ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಗಿ, ಜೋಳ, ಸಜ್ಜೆ ಮತ್ತು ಕೊರ್ರ ವನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಿವೆ. ಊದಲ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಫೈಬರ್, ಪ್ರೋಟೀನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದಂತಹ ಅನೇಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿವೆ. ಅನೇಕರು ಊದಲದಿಂದ ಇಡ್ಲಿ, ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವೂ ಕೂಡ ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ ರುಚಿಕಟ್ಟಾದ ಮಸಾಲ ಕಿಚಿಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.

ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಕಿಚಿಡಿಯನ್ನು ಉಪಹಾರ ಅಥವಾ ಭೋಜನಕ್ಕೂ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಊದಲ (Eenadu)

ಊದಲ ಮಸಾಲಾ ಕಿಚಡಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿ:

  • ಊದಲ- 1 ಕಪ್
  • ಹೆಸರು ಬೇಳೆ - ಅರ್ಧ ಕಪ್
  • ಕಡಲೆಬೇಳೆ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ
  • ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ - ಸಣ್ಣ ಚೂರು
  • ಏಲಕ್ಕಿ - 3
  • ಟೊಮೆಟೊ - 2
  • ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ - 1
  • ಜೀರಿಗೆ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 4
  • ತುಪ್ಪ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಲವಂಗ - 3
  • ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆ - 1
ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ (ETV Abhiruchi)

ಹೀಗೆ ತಯಾರಿಸಿ:

  • ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಊದಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆದು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಡಲೆ ಮತ್ತು ಹೆಸರು ಬೇಳೆಯನ್ನು ತೊಳೆದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ.
  • ಈಗ ಕಿಚಿಡಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಅನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ತೆಳುವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ.
  • ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಇಟ್ಟು ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ. ತುಪ್ಪ ಕರಗಿದ ಬಳಿಕ ಲವಂಗ, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
ಟೊಮೆಟೊ (Getty Images)
  • ಇವುಗಳನ್ನು ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ತುಂಡುಗಳು ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹುರಿಯಿರಿ.
  • ಟೊಮೆಟೊ ತುಂಡುಗಳು ಬೆಂದ ಬಳಿಕ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಬೇಕು.
  • ಬಳಿಕ ನೆನೆಸಿದ ಬೇಳೆಯನ್ನು ನೀರು ಹಾಕದೆ ಸೇರಿಸಿ. ನೆನೆಸಿದ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಹೆಸರು ಬೇಳೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಹುರಿಯಿರಿ.
ಹೆಸರುಬೇಳೆ (Getty Images)
  • ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಪ್ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ, ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಗೂ ಸೀಟಿ ಬರಲು ಬಿಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೀಟಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸೀಟಿ ಬರುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿ ಮತ್ತು ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ.
  • ಕುಕ್ಕರ್‌ ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ ಮುಚ್ಚಳ ತೆಗೆದು ಇಡೀ ಕಿಚಿಡಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಬಡಿಸಬೇಕು. ಈಗ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಊದಲ ಮಸಾಲಾ ಕಿಚಡಿ ಸಿದ್ಧ. ಈ ಕಿಚಿಡಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡಿ.
ಕಡಲೆಬೇಳೆ (Getty Images)

ಟಿಪ್ಸ್:

  • ಊದಲ ಮತ್ತು ಬೇಳೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ನೆನೆಸುವುದರಿಂದ ಅವು ಬೇಗನೆ ಬೇಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೃದುವಾಗುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕರಗುತ್ತವೆ.
  • ಈ ಕಿಚಿಡಿಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಬಟಾಣಿ, ಬೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಂತಹ ಇತರ ರೀತಿಯ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನೂ ಬಳಸಬಹುದು.
  • ಊದಲವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೇಯಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಸೇರಿಸಿ. ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಕಪ್ ಊದಲ ಮತ್ತು ಬೇಳೆಗೆ ಮೂರು ಕಪ್ ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿಂದ ಟೇಸ್ಟಿ ಪಡ್ಡು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗೋಧಿ ರವೆ ಕೊಬ್ಬರಿ 'ಬ್ರೆಡ್ ದೋಸೆ': ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿಂದ ಟೇಸ್ಟಿ ಪಡ್ಡು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗೋಧಿ ರವೆ ಕೊಬ್ಬರಿ 'ಬ್ರೆಡ್ ದೋಸೆ': ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

