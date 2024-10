ETV Bharat / lifestyle

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಕಲಬೆರಕೆಯ ಭಯವೇ? ಈ ಟಿಪ್ಸ್​ ಮೂಲಕ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿ ಶುದ್ಧ ತುಪ್ಪ!

By ETV Bharat Lifestyle Team

How to Make Ghee at Home: ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಬಿರಿಯಾನಿಯಿಂದ ರುಚಿಕರವಾದ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳವರೆಗೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತುಪ್ಪ ಬೇಕು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು, ರುಚಿ ಅಮೃತಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಬೆರಕೆ ತುಪ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಹುತೇಕರು ತುಪ್ಪ ಖರೀದಿಸಲು ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ತಿರುಮಲ ಲಡ್ಡು ಕಲಬೆರಕೆ ಪ್ರಕರಣ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ತುಪ್ಪ ತಿನ್ನಲು ಜನ ಭಯ ಪಡುವಂತಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಶುದ್ಧ ತುಪ್ಪವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ..