ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೈಸರ್ಗಿಕ & ಹರ್ಬಲ್ ಬಣ್ಣ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ? ಹೋಳಿ ಆಡುವ ಮುನ್ನ, ನಂತರದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು - HOLI CELEBRATION 2025

How to Make Organic Holi Colours At Home: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲೋಚಿತ ಸೋಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಹೋಳಿಯ ಸಂಭ್ರಮ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿವಹಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರೆ, ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೋಳಿಯ ಹಬ್ಬ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಸಂತೋಷದ ಮಧ್ಯೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಣ್ಣ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಆಹಾರದ ಕುರಿತು ವಹಿಸುವ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಹೋಳಿ ಆಡುವ ಮುನ್ನ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು?:

ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದಂದು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನೈಸರ್ಗಿಕ, ಸಾವಯವ ಅಥವಾ ಹರ್ಬಲ್​ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಹೋಳಿ ಆಡುವ ಮೊದಲು, ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೋಳಿ ಆಡುವಾಗ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ಧರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.

ಬಣ್ಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುವಾಗ ಕನ್ನಡಕವನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಇದರಿಂದ ಬಣ್ಣವು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹೋಳಿಗೆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮ, ಕುತ್ತಿಗೆ, ಕೂದಲು, ಕೈ ಮತ್ತು ಪಾದಗಳಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೋಳಿ ಆಡುವ ಮೊದಲು, ಮುಖ, ಕುತ್ತಿಗೆ, ಕೈಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳಿಗೆ 30+ SPF ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ SPF ಇರುವಂತಹ ಸನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಣ್ಣಗಳು ಉಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಣ್ಣ ಹತ್ತುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು, ಹೋಳಿ ಆಡುವ ಮೊದಲು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಗಾಢ ಬಣ್ಣದ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದಂದು ಉದ್ದನೆಯ ತೋಳಿನ ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಡಿಲವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. ಬಿಗಿಯಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಒದ್ದೆಯಾದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಸಲೀನ್ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಬಹುದು. ಹೋಳಿ ಆಡುವ ಮೊದಲು, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಸಾಸಿವೆ ಅಥವಾ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಹೋಳಿ ಆಡುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಸ್ಕಾರ್ಫ್ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿ ದುಪಟ್ಟಾದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಣ್ಣವು ಕೂದಲಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.

ಹರ್ಬಲ್​, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಲಹೆ:

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಬಣ್ಣಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು, ಹಲವು ರೀತಿಯ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬಣ್ಣಗಳು ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಹೋಳಿಯನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆಡಿ.