ಒಣಗಿದ ಹೂಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಬದಲು ಹೇಗೆಲ್ಲಾ ಮರು ಬಳಸಬಹುದು ಗೊತ್ತೇ?

Recycle dried flowers: ಒಣಗಿದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಎಸೆಯುವ ಬದಲು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ.

ಒಣಗಿದ ಹೂವುಗಳ ಮರುಬಳಕೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 24, 2025 at 5:17 PM IST

Recycle dried flowers: ದಸರಾ, ದೀಪಾವಳಿ, ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೀಕ್ಷೆಯಂತಹ ಹಲವು ಹಬ್ಬಗಳು ಮುಂಬರಲಿವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಮತ್ತು ಪೂಜೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ಅವೆಲ್ಲವೂ ತ್ಯಾಜ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹೂವುಗಳು ಮರುಬಳಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ರೂಪ ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಉಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆದಾಯದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಮಾಲಿನ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಗೊಬ್ಬರ: ಮಂಟಪಗಳಲ್ಲಿ, ಕೊಳಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಸೆಯುವ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಗುಂಡಿಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ ಹಾಗೂ ಅಡುಗೆ ತ್ಯಾಜ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪೋಷಕಾಂಶಭರಿತ ಗೊಬ್ಬರ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ: ಆಚರಣೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತುಂಡುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಗದಗಳನ್ನು ಸ್ಫೋಟಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳ ಬದಲಿಗೆ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅವು ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೀಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವು ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿವೆ.

ಸುಂದರವಾದ ಕಾಗದ: ಒಣಗಿದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಕಾಗದದ ತಿರುಳಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಬೇಕು. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿದು ಒಣಗಿಸಿ ಸುಂದರವಾದ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಕಾಗದವನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕು.

ಕೀಟನಾಶಕ: ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮೊಮೈಲ್‌ನಂತಹ ಹೂವುಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೀಟ-ನಿವಾರಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಹೂವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ಅದರ ನಂತರ ಕೀಟಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಮತ್ತು ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ದ್ರವವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ಬಣ್ಣಗಳು: ಒಂದು ಭಾಗದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ 30 ರಿಂದ 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕುದಿಸಿ. ಬಳಿಕ ನೀರನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಟ್ಟರೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಬಟ್ಟೆ, ಕಾಗದ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕಲೆಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣಗಳಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.

ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್: ಮೊದಲು ಹೂವಿನ ದಳಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ. ನಂತರ, ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ದಳಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ, ಹಾಲ್‌ನ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟೀಪಾಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ. ಇದು ಮನೆಗೆ ಹೊಸ ಮೋಡಿ ಮತ್ತು ಪರಿಮಳವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಹೂವಿನ ಮಾಲೆಗಳು: ಮಾರಿಗೋಲ್ಡ್, ಗುಲಾಬಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮೊಮೈಲ್‌ನಂತಹ ಹೂವಿನ ದಳಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ವರ್ಣರಂಜಿತ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಈ ಮಾಲೆಗಳು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಉಡುಗೊರೆ ಕವರ್‌ಗಳು: ಒಣಗಿದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕವರ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂಟಿಸಿ. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆ ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸುತ್ತುವ ಕಾಗದಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂಟಿಸಿದರೆ, ಅವು ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಪರಿಮಳ ಹರಡಲು: ಮಾರಿಗೋಲ್ಡ್, ಗುಲಾಬಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಒಣಗಿಸಿ. ಸುವಾಸನೆಗಾಗಿ ಸಾರಭೂತ ತೈಲ, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಮತ್ತು ಲವಂಗವನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಬಟ್ಟಲು ಅಥವಾ ತೆಳುವಾದ ಬಟ್ಟೆಯ ಚೀಲಕ್ಕೆ ಸುರಿದರೆ, ಅದು ಉತ್ತಮ ಸುವಾಸನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಮೇಣದಬತ್ತಿ: ಶುದ್ಧವಾದ ಹೂವಿನ ದಳಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಪುಸ್ತಕಗಳ ನಡುವೆ ಇರಿಸಿ ಒತ್ತಬೇಕು. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೇಣವನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ಅಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸುರಿಯಬೇಕು. ಒಣಗಿದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಈ ಮೇಣದಬತ್ತಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಪರಿಮಳ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

