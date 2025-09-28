ದಟ್ಟವಾದ ಕಪ್ಪು ಕೂದಲು, ತ್ವಚೆಯ ಕಾಂತಿಗೆ ಈ ಆಹಾರಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ
Melanin Foods For Skin And Hair: ಕಪ್ಪು ಕೂದಲು ಹಾಗೂ ಹೊಳೆಯುವ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಮೆಲನಿನ್ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮೆಲನಿನ್ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : September 28, 2025 at 8:16 AM IST
Melanin Foods For Skin And Hair: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವರಿಗೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮೆಲನಿನ್ ಮೆಲನೋಸೈಟ್ ಎಂಬ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯವು ಇದು ಕೂದಲು, ಕಣ್ಣುಗಳು ಹಾಗೂ ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಾನಿಕಾರಕ ನೇರಳಾತೀತ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ದೇಹವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮೆಲನಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಇದು ಅಕಾಲಿಕ ಬೂದು, ಮಂದ ಚರ್ಮದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೆಲನಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು? ಪ್ರತಿದಿನ ತಿನ್ನುವ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಲನಿನ್ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೆಲನಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಅಧಿಕಗೊಳಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಹೊಳೆಯುವ ಚರ್ಮ ಹಾಗೂ ದಟ್ಟವಾದ ಕಪ್ಪು ಕೂದಲನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮೆಲನಿನ್ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳು ಕೂದಲು ಹಾಗೂ ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳು: ಪಾಲಕ್, ಮೆಂತ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸೊಪ್ಪುಗಳು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಉಗ್ರಾಣವಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ-ಕ್ಯಾರೋಟಿನ್, ಫೋಲೇಟ್, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಹಾಗೂ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇವು ಮೆಲನಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಹಾಗೂ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.
ಟೊಮೆಟೊ: ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಟೊಮೆಟೊ ಬಹುತೇಕ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ. ಇದು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಕ್ಯಾರೊಟಿನಾಯ್ಡ್ ಲೈಕೋಪೀನ್ನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಟೊಮೆಟೊಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಡಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮೆಲನಿನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ UV ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಚರ್ಮವನ್ನು ಇದು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಮೊಟ್ಟೆ: ಪ್ರೋಟಿನ್ ಮತ್ತು ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲ ಟೈರೋಸಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮೆಲನಿನ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಮೊಟ್ಟೆಗಳು B12 ಸೇರಿದಂತೆ B ಜೀವಸತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇದು ಜೀವಕೋಶ ನವೀಕರಣವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇತರ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ತಿನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪಾಲಕ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳು: ಈ ಸಣ್ಣ ಬೀಜಗಳು ಮೆಲನಿನ್ ಹಾಗೂ ಸತುವುಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೂದಲು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳು ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಪರಿಸರದ ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ಚರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಉಪಾಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಲಾಡ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಗಂಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಬಾದಾಮಿ: ರುಚಿಕರ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಮೆಲನಿನ್ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಬೀಜಗಳು ವಿಟಮಿನ್ ಇ, ತಾಮ್ರ ಅಂಶವು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ ಹಾಗೂ ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಹಾನಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇವು ನಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಶುಷ್ಕತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ತಡೆಯುತ್ತವೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ ಬಾದಾಮಿ ಸೇವಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.