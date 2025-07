ETV Bharat / lifestyle

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಹಾಳಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ತಜ್ಞರ ಟಿಪ್ಸ್ - TAKE CARE FURNITURE IN MONSOON

How To Take Care of Furniture in Monsoon: ಮಳೆಗಾಲ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ತಂದರೂ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮನೆಯ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಮರದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶದ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮರದ ವಸ್ತುಗಳು, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮರದ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ಬಣ್ಣ ಮಸುಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗೆದ್ದಲು ದಾಳಿಯಿಂದಲೂ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ದ್ರತೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದಾಗಿ ಮನೆಯ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು. ಮರದ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಉಬ್ಬುವುದು, ಅಚ್ಚುಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಲು ಹುಳುಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ದುಬಾರಿ ಸೋಫಾ ಆಗಿರಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸುವ ಊಟದ ಮೇಜು ಆಗಿರಲಿ, ತೇವಾಂಶದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.

ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಹಾಳಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಉಪ್ಪು ಇಲ್ಲವೇ ಇದ್ದಿಲು ಬೆಸ್ಟ್: ಉಪ್ಪು ಇಲ್ಲವೇ ಇದ್ದಿಲು ತುಂಬಿದ ಸಣ್ಣ ಹತ್ತಿ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ಡ್ರಾಯರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ 15ರಿಂದ 20 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಈ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕರ್ಪೂರ & ನಾಫ್ತಲೀನ್ ಒಳ್ಳೆಯದು: ಕರ್ಪೂರ & ನಾಫ್ತಲೀನ್ ಅನ್ನು ಉಪಕರಣಗಳ ಅಚ್ಚುಗಳಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ವಾಸನೆ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಡ್ರಾಯರ್‌ಗಳು, ಕಪಾಟುಗಳು ಮತ್ತು ಶೇಖರಣಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕರ್ಪೂರ ಉತ್ತಮ ಪರಿಮಳವನ್ನು ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬೇವು ಅಥವಾ ಲವಂಗವನ್ನೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವುಗಳು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಲು ಹುಳುಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.