ಆರೋಗ್ಯಕರ ಓಟ್ಸ್‌ ಸ್ಪಂಜಿನ ಸೆಟ್ ದೋಸೆ: ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪರಿಸಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ ನೋಡಿ - OATS SPONGE SET DOSA RECIPE

Oats Sponge Set Dosa: ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಓಟ್ಸ್‌ ಸ್ಪಂಜಿನ ಸೆಟ್ ದೋಸೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಓಟ್ಸ್‌ ಸ್ಪಂಜಿನ ಸೆಟ್ ದೋಸೆ (Getty Images)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 26, 2025 at 4:50 PM IST

Oats Sponge Set Dosa Recipe: ಓಟ್ಸ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರು ಅವುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಡ್ಲಿ, ಪಾಯಸ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ಓಟ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ದೋಸೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಬದಲು, ಈ ಸೆಟ್ ದೋಸೆಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ಈ ದೋಸೆಗಳು ತಿನ್ನಲು ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ದೋಸೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಚಟ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸವಿಯಬಹುದು. ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್​ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಓಟ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪಂಜಿನ ಸೆಟ್ ದೋಸೆ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ (Getty Images)

ಓಟ್ಸ್‌ ಸ್ಪಂಜಿನ ಸೆಟ್ ದೋಸೆಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು:

  • ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ - 1 ಕಪ್
  • ಕಡಲೆಬೇಳೆ - 4 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಮಸೂರ್ ದಾಲ್ - 4 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಹೆಸರುಬೇಳೆ - 4 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಅವಲಕ್ಕಿ - ಅರ್ಧ ಕಪ್
  • ಮೆಂತ್ಯ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಓಟ್ಸ್ - 3 ಕಪ್
ಓಟ್ಸ್‌ (Getty Images)

ಓಟ್ಸ್‌ ಸ್ಪಂಜಿನ ಸೆಟ್ ದೋಸೆ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:

  • ರುಚಿಕರವಾದ ಓಟ್ಸ್‌ ಸ್ಪಂಜಿನ ಸೆಟ್ ದೋಸೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಮಸೂರ್ ದಾಲ್, ಹೆಸರುಬೇಳೆ, ಅವಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಮೆಂತ್ಯವನ್ನು ಹಾಕಿ, ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಬಾರಿ ತೊಳೆದು, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಸೇರಿಸಿ, ಸುಮಾರು 4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡಿ.
  • ಇನ್ನೊಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಓಟ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ಕಪ್ ನೀರು ಹಾಕಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಅಂದರೆ ಬೇಳೆ ನೆನೆಸಿದ ನಂತರ ಓಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೆನೆಸಿಡಿ.
  • ನೆನೆಸಿದ ಓಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಯಾವುದೇ ಗಂಟುಗಳಿಲ್ಲದೆ ರುಬ್ಬಿದ ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
  • ನೆನೆಸಿದ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಅದೇ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಬೇಕು.
  • ಓಟ್ಸ್ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ರುಬ್ಬಿದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಕೈಗಳಿಂದ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
  • ಓಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೇಳೆಗಳ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಬೆರೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಸುಮಾರು 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಹುದುಗಲು ಬಿಡಿ.
  • ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಉಳಿದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಬಹುದು.
ಓಟ್ಸ್‌ ಸ್ಪಂಜಿನ ಸೆಟ್ ದೋಸೆ (Getty Images)
ಕಡಲೆಬೇಳೆ (Getty Images)
  • ತಗೆದುಕೊಂಡ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಹಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಸೆಟ್ ದೋಸೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು.
  • ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ದೋಸೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಟು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಪ್ಯಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯ್ದ ಬಳಿಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
  • ಅದರ ಬಳಿಕ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಪ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಸೆಟ್ ದೋಸೆಯಂತೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಬೇಕು.
  • ದೋಸೆ ಒಂದು ಬದಿ ಕೆಂಪಗಾದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ದೋಸೆ ಮಾಡಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಬಡಿಸಿ. ಇದೀಗ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಓಟ್ಸ್ ಸೆಟ್ ದೋಸೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಸಹ ಈ ದೋಸೆಯನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ಓಟ್ಸ್‌ ಸ್ಪಂಜಿನ ಸೆಟ್ ದೋಸೆ (Getty Images)

ಓಟ್ಸ್‌ ಸ್ಪಂಜಿನ ಸೆಟ್ ದೋಸೆಗಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್:

  • ಈ ದೋಸೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ಕೇವಲ ಐಚ್ಛಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಯಸದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡಬಹುದು.
  • ಹಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ತೆಳುವಾಗಿದ್ದರೆ ಸೆಟ್ ದೋಸೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ರುಬ್ಬುವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ.
  • ದೋಸೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೇಯಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

