ETV Bharat / lifestyle

ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ರಾಗಿ ಪೂರಿ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ! ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಹಿತ

Ragi Poori Recipe: ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾದ ರಾಗಿ ಪೂರಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

FINGER MILLET POORI HEALTHY POORI WITH RAGI RAGI POORI ರಾಗಿ ಪೂರಿ
ರಾಗಿ ಪೂರಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : September 17, 2025 at 8:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Finger Millet Poori Recipe: ಕೆಲವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಾಗಿಯನ್ನು ಗಂಜಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೋಸೆ ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪೂರಿಗಳನ್ನೂ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.

ಈ ಪೂರಿಗಳು ಉಬ್ಬಿ ಬರುತ್ತವೆ ಹಾಗು ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನೂ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಗಿ ಪೂರಿಗಳು ವಿವಿಧ ಕರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

FINGER MILLET POORI HEALTHY POORI WITH RAGI RAGI POORI ರಾಗಿ ಪೂರಿ
ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು (Getty Images)

ರಾಗಿ ಪೂರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿ:

  • ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು - 1 ಕಪ್
  • ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು - 1 ಕಪ್
  • ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
  • ಎಣ್ಣೆ - ಕರಿಯಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು
  • ಬಾಂಬೆ ರವೆ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
FINGER MILLET POORI HEALTHY POORI WITH RAGI RAGI POORI ರಾಗಿ ಪೂರಿ
ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು (Getty Images)

ರಾಗಿ ಪೂರಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:

  • ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒಂದು ಕಪ್ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಮಚ ಬಾಂಬೆ ರವೆ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
  • ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಹಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಮೃದು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗದೆ ಮಧ್ಯಮ ಮೃದುವಾಗುವವರೆಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪೂರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
FINGER MILLET POORI HEALTHY POORI WITH RAGI RAGI POORI ರಾಗಿ ಪೂರಿ
ರಾಗಿ ಪೂರಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಹಿಟ್ಟು (ETV Bharat)
  • ಹಿಟ್ಟು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
  • ಈಗ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಸುಮಾರು 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡಿ.
  • ಹಿಟ್ಟು ನೆನೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪೂರಿಗಳ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ.
  • ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಆಳವಾಗಿ ಕರಿಯಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾಗುವ ಮೊದಲು ರಾಗಿ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಣ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂರಿಗಳ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
FINGER MILLET POORI HEALTHY POORI WITH RAGI RAGI POORI ರಾಗಿ ಪೂರಿ
ರಾಗಿ ಪೂರಿ ಸಿದ್ಧತೆ (ETV Bharat)
  • ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಕರಿದ ಪೂರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಕರಿಯಿರಿ.
  • ಎಲ್ಲಾ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಪೂರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕರಿಯಬೇಕು.
  • ಹೀಗೆ ಪೂರಿಗಳನ್ನು ಈ ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ರುಚಿಕರವಾದ ರಾಗಿ ಪೂರಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
  • ಈ ರಾಗಿ ಪೂರಿಗಳನ್ನು ಚಟ್ನಿ ಇಲ್ಲವೇ ಸಾಗು, ಭಾಜಿ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ತಿಂದಾಗ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
  • ಈ ಆರೋಗ್ಯಕರ ರಾಗಿ ಪೂರಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ನಿಮಗೂ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡಿ.
FINGER MILLET POORI HEALTHY POORI WITH RAGI RAGI POORI ರಾಗಿ ಪೂರಿ
ರಾಗಿ ಪೂರಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಯುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಟಿಪ್ಸ್:

  • ಪೂರಿಗಳು ಉಬ್ಬಲು ಎಣ್ಣೆ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾಗಿರಬೇಕು.
  • ರಾಗಿ ಪೂರಿಗಳನ್ನು ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಲಟ್ಟಿಸಿದರೆ ಅವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬುತ್ತವೆ.
FINGER MILLET POORI HEALTHY POORI WITH RAGI RAGI POORI ರಾಗಿ ಪೂರಿ
ರಾಗಿ ಪೂರಿ (ETV Bharat)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಲೂನ್​ನಂತೆ ಉಬ್ಬಿದ ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಪೂರಿ: ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್

ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿ & ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಅವಲಕ್ಕಿ ಪೂರಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ

For All Latest Updates

TAGGED:

FINGER MILLET POORIHEALTHY POORI WITH RAGIRAGI POORIರಾಗಿ ಪೂರಿRAGI POORI FOR BREAKFAST

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಮೆದುಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡು ಮಹಿಳೆ ಸಾವು; ತಾಯಿಯ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡಿದ ಮಕ್ಕಳು

ಫಟಾಫಟ್ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬರ್ಫಿ; ಮಕ್ಕಳ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್

ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಕಹಿ-ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ: ಕೆಲವು ಬೈಕ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ-ಇಳಿಕೆ

ಇಸ್ರೋಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್​! ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು, ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಿದೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಸೈರನ್​ಗಳು!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.