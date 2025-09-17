ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ರಾಗಿ ಪೂರಿ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ! ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಹಿತ
Ragi Poori Recipe: ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾದ ರಾಗಿ ಪೂರಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : September 17, 2025 at 8:13 PM IST
Finger Millet Poori Recipe: ಕೆಲವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಾಗಿಯನ್ನು ಗಂಜಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೋಸೆ ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪೂರಿಗಳನ್ನೂ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ಈ ಪೂರಿಗಳು ಉಬ್ಬಿ ಬರುತ್ತವೆ ಹಾಗು ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನೂ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಗಿ ಪೂರಿಗಳು ವಿವಿಧ ಕರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ರಾಗಿ ಪೂರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿ:
- ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು - 1 ಕಪ್
- ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು - 1 ಕಪ್
- ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
- ಎಣ್ಣೆ - ಕರಿಯಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು
- ಬಾಂಬೆ ರವೆ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
ರಾಗಿ ಪೂರಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒಂದು ಕಪ್ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಮಚ ಬಾಂಬೆ ರವೆ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಹಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಮೃದು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗದೆ ಮಧ್ಯಮ ಮೃದುವಾಗುವವರೆಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪೂರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
- ಹಿಟ್ಟು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಈಗ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಸುಮಾರು 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡಿ.
- ಹಿಟ್ಟು ನೆನೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪೂರಿಗಳ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ.
- ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಆಳವಾಗಿ ಕರಿಯಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾಗುವ ಮೊದಲು ರಾಗಿ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಣ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂರಿಗಳ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಕರಿದ ಪೂರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಕರಿಯಿರಿ.
- ಎಲ್ಲಾ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಪೂರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕರಿಯಬೇಕು.
- ಹೀಗೆ ಪೂರಿಗಳನ್ನು ಈ ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ರುಚಿಕರವಾದ ರಾಗಿ ಪೂರಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
- ಈ ರಾಗಿ ಪೂರಿಗಳನ್ನು ಚಟ್ನಿ ಇಲ್ಲವೇ ಸಾಗು, ಭಾಜಿ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ತಿಂದಾಗ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಈ ಆರೋಗ್ಯಕರ ರಾಗಿ ಪೂರಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ನಿಮಗೂ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡಿ.
ಟಿಪ್ಸ್:
- ಪೂರಿಗಳು ಉಬ್ಬಲು ಎಣ್ಣೆ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾಗಿರಬೇಕು.
- ರಾಗಿ ಪೂರಿಗಳನ್ನು ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಲಟ್ಟಿಸಿದರೆ ಅವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬುತ್ತವೆ.
