ಹೆಲ್ದಿ & ಟೇಸ್ಟಿ ರಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ: ಮನೆ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ

ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ರಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ರಾಗಿ ಇಡ್ನಿ
ರಾಗಿ ಇಡ್ನಿ (Getty Images)
Published : September 26, 2025 at 8:48 PM IST

Healthy And Tasty Ragi Idli Recipe: ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ ಅನೇಕರು ಇಡ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ನೆನೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ರುಬ್ಬಿ ಮತ್ತು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಹುದುಗಿಸಲು ಬಿಡಬೇಕು. ಹಿಟ್ಟು ಹುದುಗದಿದ್ದರೆ ಇಡ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಈ ಇಡ್ಲಿ ಮೃದುವಾಗಿ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾಗಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ.

How to Make Ragi Idl Recipe Ragi Idl Recipe Super tasty Ragi Idl ರಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ
ರಾಗಿ (Getty Images)

ರಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿ:

  • ಒಂದು ಕಪ್ - ಬಾಂಬೆ ರವೆ
  • ಒಂದು ಕಪ್ - ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು
  • ಎಣ್ಣೆ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಕಡಲೆಬೇಳೆ
  • 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ
  • ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಸಾಸಿವೆ
  • ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಜೀರಿಗೆ
  • 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು
  • 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ನುಣ್ಣಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ
  • ಕಾಲು ಕಪ್ - ತುರಿದ ಕ್ಯಾರೆಟ್
  • ಎರಡು ಕಪ್ - ಮೊಸರು
  • ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು
  • ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ
  • ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು
How to Make Ragi Idl Recipe Ragi Idl Recipe Super tasty Ragi Idl ರಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ
ಮೊಸರು (Getty Images)

ರಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ವಿಧಾನ:

  • ಮೊದಲು ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ರವರೆಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ.
  • ಬಳಿಕ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ನುಣ್ಣಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
  • ಈಗ ಕಾಲು ಕಪ್ ತುರಿದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸೇರಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹುರಿಯಿರಿ.
  • ಬಳಿಕ ಒಂದು ಕಪ್ ಬಾಂಬೆ ರವೆ ಸೇರಿಸಿ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ರವೆಯನ್ನು 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹುರಿಯಿರಿ, ಹಾಗೆ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಬೆರೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಪ್ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
  • ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಿಷ ಹಿಟ್ಟು ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಕಡಾಯಿಯನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
How to Make Ragi Idl Recipe Ragi Idl Recipe Super tasty Ragi Idl ರಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ
ಕ್ಯಾರೆಟ್ (Getty Images)
  • ಹಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಎರಡು ಕಪ್ ಮೊಸರು ಸೇರಿಸಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
  • ಹಿಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
  • ಬಳಿಕ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿನಂತೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
  • ಈಗ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಬಳಿಕ ಇಡ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ತೆಳುವಾದ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ, ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು.
How to Make Ragi Idl Recipe Ragi Idl Recipe Super tasty Ragi Idl ರಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ
ಬಾಂಬೆ ರವಾ (Getty Images)
  • ಬಳಿಕ ಇಡ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ, ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ 10 ರಿಂದ 12 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೇಯಿಸಿ ಹಾಗೂ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ.
  • ಬಳಿಕ ಇಡ್ಲಿಗಳನ್ನು ಬಿಸಿ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ಚಟ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಡಿಸಿದರೆ ಇಡ್ಲಿಗಳು ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.
  • ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ಇನ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಈ ವಿಧಾನ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

