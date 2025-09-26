ಹೆಲ್ದಿ & ಟೇಸ್ಟಿ ರಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ: ಮನೆ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ
ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ರಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Healthy And Tasty Ragi Idli Recipe: ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ ಅನೇಕರು ಇಡ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ನೆನೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ರುಬ್ಬಿ ಮತ್ತು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಹುದುಗಿಸಲು ಬಿಡಬೇಕು. ಹಿಟ್ಟು ಹುದುಗದಿದ್ದರೆ ಇಡ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಈ ಇಡ್ಲಿ ಮೃದುವಾಗಿ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾಗಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ.
ರಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿ:
- ಒಂದು ಕಪ್ - ಬಾಂಬೆ ರವೆ
- ಒಂದು ಕಪ್ - ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು
- ಎಣ್ಣೆ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಕಡಲೆಬೇಳೆ
- 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ
- ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಸಾಸಿವೆ
- ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಜೀರಿಗೆ
- 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು
- 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ನುಣ್ಣಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ
- ಕಾಲು ಕಪ್ - ತುರಿದ ಕ್ಯಾರೆಟ್
- ಎರಡು ಕಪ್ - ಮೊಸರು
- ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು
- ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ
- ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು
ರಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ಮೊದಲು ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ರವರೆಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ.
- ಬಳಿಕ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ನುಣ್ಣಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಈಗ ಕಾಲು ಕಪ್ ತುರಿದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸೇರಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಬಳಿಕ ಒಂದು ಕಪ್ ಬಾಂಬೆ ರವೆ ಸೇರಿಸಿ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ರವೆಯನ್ನು 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹುರಿಯಿರಿ, ಹಾಗೆ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಬೆರೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಪ್ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಿಷ ಹಿಟ್ಟು ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಕಡಾಯಿಯನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
- ಹಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಎರಡು ಕಪ್ ಮೊಸರು ಸೇರಿಸಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಹಿಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
- ಬಳಿಕ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿನಂತೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಈಗ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಬಳಿಕ ಇಡ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ತೆಳುವಾದ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ, ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು.
- ಬಳಿಕ ಇಡ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ, ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ 10 ರಿಂದ 12 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೇಯಿಸಿ ಹಾಗೂ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ.
- ಬಳಿಕ ಇಡ್ಲಿಗಳನ್ನು ಬಿಸಿ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ಚಟ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಡಿಸಿದರೆ ಇಡ್ಲಿಗಳು ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.
- ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ಇನ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಈ ವಿಧಾನ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
