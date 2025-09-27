ದಸರಾ ವಿಶೇಷ ರೆಸಿಪಿ: ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ತಯಾರಿಸೋದು ಹೇಗೆ?
Gulab Jamun Recipe: ದಸರಾ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತಹ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ರುಚಿಕರವಾದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ?
Published : September 27, 2025 at 4:32 PM IST
Gulab Jamun Recipe: ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲೆಡೆ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ನವರಾತ್ರಿಯ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಶಾಲೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಹಬ್ಬದ ರಜೆ ನೀಡಿವೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ತಾಯಂದಿರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ವಿವಿಧ ಕುರುಕುಲು ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ ನೀವು ವೆರೈಟಿಯಾಗಿ ವಿಶೇಷ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ಸಿಹಿ ಖಾದ್ಯ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕರಗುತ್ತದೆ ನೋಡಿ.
ಈ ರೆಸಿಪಿಗಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ತುಂಬಾ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿದರೆ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ರುಚಿಕರವಾದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳೇನು?
- ಆರು - ಕ್ಯಾರೆಟ್
- ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ತುಪ್ಪ
- ಎರಡು ಕಪ್ - ಹಾಲು
- ಐದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಬಾಂಬೆ ರವೆ
- ಒಂದು ಕಪ್ - ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ
- ಎರಡು ಕಪ್ - ಸಕ್ಕರೆ
- ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ
- ಸಾಕು - ಹುರಿಯಲು ಎಣ್ಣೆ
- ಒಂದು ಕಪ್ - ನೀರು
ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಸಕ್ಕರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರಗಿ ಹಗುರವಾದ ಪಾಕ ಆದ ಬಳಿಕ, ಉತ್ತಮ ಸುವಾಸನೆಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
- ಈಗ ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆದು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯುವ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನುಣ್ಣಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಬಳಿಕ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಡಾಯಿ ಇಟ್ಟು ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ. ತುಪ್ಪ ಕರಗಿ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ, ಹಿಂದೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮಿಶ್ರಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಸೇರಿಸಿ ಒಮ್ಮೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಬಳಿಕ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಿ. ಅದು ಕುದಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಬಾಂಬೆ ರವೆ ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಲು ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಬಳಿಕ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ದಪ್ಪವಾಗುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿ, ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
- ಈಗ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಡಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ.
- ಎಣ್ಣೆ ಕುದಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು, ತಣ್ಣಗಾದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ರವೆ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಡಿ.
- ಎಣ್ಣೆ ಕುದಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಈ ಹಿಂದೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೆಂಪಾಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ, ನಂತರ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ.
- ಅವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ, ನೀವು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಸಕ್ಕರೆದಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಇಡಿ. ಪಾಕ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ ಹಾಗೂ ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಡಿಸಿ. ಈಗ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ.
- ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಸರಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕರಗುವಂತಹ ವಿನೂತನ ಸ್ವೀಟ್ ರುಚಿಕರ ಹಲ್ವಾ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ?
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುರುಕಲು ತಿಂಡಿಯ ಬದಲು ಪ್ರೊಟೀನ್ಭರಿತ ಲಡ್ಡು ಕೊಡಿ: ತಯಾರಿಸೋದು ಕಷ್ಟವೇನಿಲ್ಲ