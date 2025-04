ETV Bharat / lifestyle

ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಜಿಡ್ಡು ಮೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆಯೇ?: ಈ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕಾ ರಿಸಲ್ಟ್! - HOW TO REMOVE OIL STAINS ON KITCHEN

ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಜಿಡ್ಡು ಮೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆಯೇ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Lifestyle Team Published : April 19, 2025 at 5:41 PM IST 2 Min Read

Tips to Remove Oil Stains on Kitchen Walls: ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ದಿನದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಕಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ವಿವಿಧ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಕೊಳೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಎಣ್ಣೆ ಕಲೆಗಳು ಎಷ್ಟೇ ತಿಕ್ಕಿದರೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸರಳ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿನೆಗರ್: ಒಂದು ಬೌಲ್​ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ದ್ರವವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಜಿಡ್ಡಿನ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಕೌಂಟರ್ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಉಜ್ಜಿ ನಂತರ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಕಲೆಗಳು ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಹೊಳಪಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ (Getty Images) ಅಂಟುವಾಳ ರಸ: ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವ ಅಂಟುವಾಳ ರಸವು ಅಡುಗೆ ಮೇಲ್ಮೈಗಳ ಮೇಲಿನ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಅಂಟುವಾಳ ರಸವನ್ನು ಒಂದು ಕಪ್ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ ರಸದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ, ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಉಜ್ಜಿ, ತೊಳೆದರೆ ಸಾಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು. ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಿರಳೆಗಳಂತಹ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಸಹ ದೂರವಿಡಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.