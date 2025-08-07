Essay Contest 2025

ETV Bharat / lifestyle

ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮೊಡವೆಗಳಾಗುತ್ತಿವೆಯಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಗೊತ್ತಾ?: ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು? - TIPS TO PREVENT PIMPLES

ಮೊಡವೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳಿಲ್ಲದ ಮುಖಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು - ಇವುಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೆ ಮೊಡವೆಗಳು ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರ

Daily Habits of People
ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮೊಡವೆಗಳಾಗುತ್ತಿವೆಯಾ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 7, 2025 at 5:27 PM IST

3 Min Read

Daily Habits of People who Never have Pimples: ಸುಂದರವಾದ, ಹೊಳೆಯುವ ಚರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಜನರು ಅನೇಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಹುಡುಕಿದರೂ ನಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೊಡವೆ ಕೂಡಾ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಹುಡುಕಿದರೂ, ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳ ಕುರುಹು ಸಹ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮೇಕಪ್‌ನ ಮಾಂತ್ರಿಕತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಅವರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸುಂದರಿಯರಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅಂತಹ ಜನರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇವರು ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಮೊಡವೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳಿಲ್ಲದ ಮುಖವು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಹೀಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅವರು ಅನುಸರಿಸುವ ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

face wash
face wash (Getty Images)

ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಎರಡೂ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಜನರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮೊಡವೆಗಳಿಗೆ ಈ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಎರಡು ಸಂದರ್ಭಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಬೆವರು ಬಂದಾಗ ಮುಖವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಮುಖದಿಂದ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೊಡವೆಗಳು ಆಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

Mobile screen
Mobile screen (Getty Images)

ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಪರದೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಅನೈರ್ಮಲ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಲವಾರು ವರದಿಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ ಅದೇ ಕೈಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಮುಖವನ್ನು ತಲುಪಿ ಮೊಡವೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್‌ನಿಂದ ಫೋನ್ ಪರದೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.

ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಮುಖಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಕೈಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಮುಖವನ್ನು ತಲುಪಲು ಮತ್ತು ಮೊಡವೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ತೊಳೆಯುವಾಗ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ ಎಂದು ಅವರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

pimples
pimples (Getty Images)

ಇದಲ್ಲದೇ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಕಿರುಚೀಲಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಣ್ಣೆಯು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಿಂಬಿನ ಹೊದಿಕೆಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಧೂಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಕೊಳಕು ದಿಂಬುಗಳನ್ನು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಇತರರು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮೊಡವೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ದಿಂಬಿನ ಹೊದಿಕೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರ: ಮೊಡವೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳು, ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ, ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾಂಸವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಧಿಕ ತೂಕವು ಮೊಡವೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಆಂಡ್ರೋಜೆನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇದ್ದು, ಇದು ಮೊಡವೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತೂಕವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸೌಂದರ್ಯವೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ತಿಳಿವಳಿಕೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ: ನಿತ್ಯ ಡಯಟ್​ ಸೋಡಾ, ಡಯಟ್​ ಡ್ರಿಂಕ್​ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮಧುಮೇಹದ ಅಪಾಯ ಶೇ. 38 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಬಹುದು: ತಜ್ಞರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕರಗುವ ಚುರುಮುರಿ ಬರ್ಫಿ; ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು

ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ರಸಂ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಫಟಾಫಟ್ ಸಿದ್ಧ: ಶೀತ & ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು

Daily Habits of People who Never have Pimples: ಸುಂದರವಾದ, ಹೊಳೆಯುವ ಚರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಜನರು ಅನೇಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಹುಡುಕಿದರೂ ನಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೊಡವೆ ಕೂಡಾ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಹುಡುಕಿದರೂ, ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳ ಕುರುಹು ಸಹ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮೇಕಪ್‌ನ ಮಾಂತ್ರಿಕತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಅವರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸುಂದರಿಯರಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅಂತಹ ಜನರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇವರು ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಮೊಡವೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳಿಲ್ಲದ ಮುಖವು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಹೀಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅವರು ಅನುಸರಿಸುವ ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

face wash
face wash (Getty Images)

ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಎರಡೂ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಜನರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮೊಡವೆಗಳಿಗೆ ಈ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಎರಡು ಸಂದರ್ಭಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಬೆವರು ಬಂದಾಗ ಮುಖವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಮುಖದಿಂದ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೊಡವೆಗಳು ಆಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

Mobile screen
Mobile screen (Getty Images)

ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಪರದೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಅನೈರ್ಮಲ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಲವಾರು ವರದಿಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ ಅದೇ ಕೈಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಮುಖವನ್ನು ತಲುಪಿ ಮೊಡವೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್‌ನಿಂದ ಫೋನ್ ಪರದೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.

ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಮುಖಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಕೈಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಮುಖವನ್ನು ತಲುಪಲು ಮತ್ತು ಮೊಡವೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ತೊಳೆಯುವಾಗ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ ಎಂದು ಅವರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

pimples
pimples (Getty Images)

ಇದಲ್ಲದೇ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಕಿರುಚೀಲಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಣ್ಣೆಯು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಿಂಬಿನ ಹೊದಿಕೆಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಧೂಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಕೊಳಕು ದಿಂಬುಗಳನ್ನು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಇತರರು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮೊಡವೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ದಿಂಬಿನ ಹೊದಿಕೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರ: ಮೊಡವೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳು, ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ, ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾಂಸವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಧಿಕ ತೂಕವು ಮೊಡವೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಆಂಡ್ರೋಜೆನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇದ್ದು, ಇದು ಮೊಡವೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತೂಕವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸೌಂದರ್ಯವೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ತಿಳಿವಳಿಕೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ: ನಿತ್ಯ ಡಯಟ್​ ಸೋಡಾ, ಡಯಟ್​ ಡ್ರಿಂಕ್​ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮಧುಮೇಹದ ಅಪಾಯ ಶೇ. 38 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಬಹುದು: ತಜ್ಞರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕರಗುವ ಚುರುಮುರಿ ಬರ್ಫಿ; ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು

ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ರಸಂ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಫಟಾಫಟ್ ಸಿದ್ಧ: ಶೀತ & ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು

For All Latest Updates

TAGGED:

ACNE FREE SKIN HABITSPIMPLES FREE SKIN HABITSHOW TO GET RID OF PIMPLESGOOD HABITS FOR PIMPLES FREE SKINTIPS TO PREVENT PIMPLES

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಹಳೆಯ ಬೈಕ್​​ನಲ್ಲಿ 50 ಸಾವಿರ ಕಿ.ಮೀ. ಕ್ರಮಿಸಿದ ತಂದೆ-ಮಗ: ವಿಶ್ವದ 2ನೇ ಅತೀ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಿತು ಕನ್ನಡದ ಬಾವುಟ

25 ಪೈಸೆಯಿಂದ ಶುರುವಾದ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್​ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಹಿವಾಟು

ಜೀವ ಭಯದಿಂದ ಗ್ರಾಮವನ್ನೇ ತೊರೆದ ಜನ: ಈಗ ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ವೃದ್ಧ ಮಾತ್ರ

300 ಲೀಟರ್ ಎದೆಹಾಲು ದಾನ ಮಾಡಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಲು ನೆರವಾದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಹಿಳೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.