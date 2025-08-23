ETV Bharat / lifestyle

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ವಿಶೇಷ ಸಿಹಿ ರೆಸಿಪಿ: ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ವಿನೂತನ ಸ್ವೀಟ್‌ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ? - GANESH CHATURTHI SPECIAL SWEET

Ganesh Chaturthi Special Sweet: ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಸ್ವೀಟ್‌ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ವಿನೂತನ ಸ್ವೀಟ್‌ (Getty Images, ETV Bharat)
Ganesh Chaturthi Special Sweet: ಅನೇಕ ತಾಯಂದಿರು ಹಬ್ಬಗಳು, ವ್ರತ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸಿಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶ್ಯಾವಿಗೆ ಪಾಯಸ ಇರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಸಿಹಿ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಬೇಗ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ಪದಾರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು.

ಈ ಸ್ವೀಟ್‌ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೆಸಿಪಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಿಹಿ ನೋಡಲು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುವುದಲ್ಲದೆ ತಿನ್ನುವಾಗ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವು ತುಂಬಾ ಮೃದು ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ಒಂದು ವಾರ ಫ್ರಿಡ್ಜ್​ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಸ್ವೀಟ್‌ ರೆಸಿಪಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು (Getty Images)

ವಿನೂತನ ಸ್ವೀಟ್‌ ರೆಸಿಪಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳೇನು?

  • ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು - ಎರಡು ಕಪ್
  • ಹಾಲು - ನಾಲ್ಕು ಕಪ್
  • ಸಕ್ಕರೆ - ಎರಡು ಕಪ್
  • ಅರಿಶಿನ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ಪುಡಿ - ಅರ್ಧ ಕಪ್
  • ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ - ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಗೋಡಂಬಿ ಪುಡಿ - ಅರ್ಧ ಕಪ್
  • ತುಪ್ಪ - ನಾಲ್ಕು ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಪಿಸ್ತಾ ಹಾಗೂ ಬಾದಾಮಿ- ಸ್ವಲ್ಪ (ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ)

ಸಕ್ಕರೆ (Getty Images)

ವಿನೂತನ ಸ್ವೀಟ್‌ ರೆಸಿಪಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:

  • ಸರಳ ಹಾಗೂ ರುಚಿಕರವಾದ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ, ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪಾತ್ರೆ ಇಡಿ, ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
  • ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
  • ಬಳಿಕ ಅದೇ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಲನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ, ಅದನ್ನು ಮೊಸರು ಮಾಡದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ. ಹಾಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರಗುವವರೆಗೆ ಕುದಿಸಿ.
  • ಈ ರೀತಿ ಕುದಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಒಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ, ಬಣ್ಣಕ್ಕಾಗಿ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
  • ಬಳಿಕ ಉತ್ತಮ ರುಚಿಗಾಗಿ ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲವೂ ಮಿಶ್ರಣವಾಗುವವರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
  • ಬಳಿಕ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ಮೃದುವಾದ ಗೋಡಂಬಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಉಂಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಾಲು (Getty Images)
  • ಬಳಿಕ ಮೊದಲು ಹುರಿದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಉಂಡೆಗಳಾಗದಂತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
  • ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆರೆಸಿದ ಬಳಿಕ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ.
  • ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಬೇಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ ಪೇಸ್ಟ್‌ನಂತೆ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆಯ ಅಂಚುಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಆದ ಬಳಿಕ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್‌ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ.
ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ (Getty Images)
  • ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
  • ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮಿಶ್ರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ, ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೊದಲು ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ, ನಂತರ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ಲೆಟ್‌ನಂತೆ ಮಾಡಿ.
  • ಬಳಿಕ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಣಗಿದ ಕೊಬ್ಬರಿ ಪುಡಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಲೇಪಿಸಿ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾದಾಮಿ ಮತ್ತು ಪಿಸ್ತಾ ಪುಡಿಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ.
  • ಉಳಿದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ತಯಾರಿಸಿ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ರುಚಿಯಾದ ವಿನೂತನ ಸ್ವೀಟ್‌ ರೆಸಿಪಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ತುಪ್ಪ (Getty Images)

ವಿನೂತನ ಸ್ವೀಟ್‌ ರೆಸಿಪಿಗಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್:

ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ವಿನೂತನ ಸ್ವೀಟ್‌ (ETV Bharat)
  • ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಬಳಸಿದ ಅದೇ ಕಪ್ ಅನ್ನು ಹಾಲು ಹಾಗೂ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಬಳಸಬೇಕು.
  • ಕಡಿಮೆ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನದೇ ಇರುವವರು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಿಹಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು.
  • ಈ ಪಾಕ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಗೋಡಂಬಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.

