Ganesh Chaturthi Special Recipe: ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಬಗೆಬಗೆಯ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಹೊರಗೆ ಮಾಡುವ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರುಚಿಯಾದ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ತಿಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೋತಿಚೂರ್ ಲಡ್ಡು ಕೂಡ ಒಂದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿ ಮೋತಿಚೂರ್ ಲಡ್ಡು ಮಾಡಬಹುದು.
ಮೋತಿಚೂರ್ ಲಡ್ಡುಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:
- ಕಡಲೆಹಿಟ್ಟು - 2 ಕಪ್
- ಸಕ್ಕರೆ - 2 ಕಪ್
- ಫುಡ್ ಕಲರ್ - ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ
- ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ತುಪ್ಪ - ಸಾಕಷ್ಟು
- ಗೋಡಂಬಿ - ಸ್ವಲ್ಪ
- ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ - ಸ್ವಲ್ಪ
- ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೀಜ- ಸ್ವಲ್ಪ
ಮೋತಿಚೂರ್ ಲಡ್ಡು ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ಮೊದಲು, ಕಡಲೆಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಉಂಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹಿಟ್ಟಿನಂತೆ ನಯವಾಗುವ ತನಕ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
- ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ಒಲೆ ಹಚ್ಚಿ ಕಡಾಯಿ ಇಟ್ಟು ಕರಿಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ.
- ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಒಲೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ, ಹಿಂದೆ ಬೆರೆಸಿದ ಕಡಲೆಹಿಟ್ಟಿನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ರಂಧ್ರಗಳಿರುವ ಚಮಚ ಅಥವಾ ಜರಡಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು.
- ಕಡಾಯಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೂಂದಿ ಬಿಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳು ಹೊಂಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವವರೆಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು.
- ಬಳಿಕ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುರಿದ ಬೂಂದಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಯಿರಿ.
- ಕರಿದ ಕಡಲೆಹಿಟ್ಟಿನ ಬೂಂದಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಹಾಕಿ ತುಂಬಾ ನುಣ್ಣಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಒರಟಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ. ಕರಗಿದ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಗೋಡಂಬಿ ಮತ್ತು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವು ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ, ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
- ಈಗ ಪಾಕ ತಯಾರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಪ್ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಉರಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರಗಿಸಿ.
- ಸಕ್ಕರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರಗಿ ಜಿಗುಟಾದ ಪಾಕ ಆಗುವವರೆಗೆ ಕುದಿಸಿ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಚಮಚದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದರೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ಜಿಗುಟಾಗಿರಬೇಕು. ಆಗ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪಾಕ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಜಿಗುಟಾದ ಪಾಕದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
- ಸಕ್ಕರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರಗಿ ಸರಿಯಾದ ಪಾಕ ಆದ ಬಳಿಕ ಒಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಕಡಲೆಹಿಟ್ಟಿನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಪಾಕದ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ, ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ನಂತರ ಒಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಮತ್ತು ನಡುವೆ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸುತ್ತಾ ಬೇಯಿಸಿ ಇದರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಕ್ಕರೆ ಮಿಶ್ರಣವು ಬೂಂದಿ ಮಿಶ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ಲೇಪಿತವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಲಡ್ಡು ಮಿಶ್ರಣವು ಪಾಕದ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆತು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದೆ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಾಗ, ಹುರಿದ ಗೋಡಂಬಿ ಮತ್ತು ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಮುಚ್ಚಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
- ಲಡ್ಡು ಮಿಶ್ರಣವು ತಣ್ಣಗೆ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಾದ ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಲಡ್ಡುಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಇಡೀ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಮೋತಿಚೂರ್ ಲಡ್ಡುಗಳು ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ.
ಮೋತಿಚೂರ್ ಲಡ್ಡುಗಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್:
- ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಲೆಹಿಟ್ಟು ಬಳಸುತ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಲಡ್ಡುಗಳು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
- ನೀವು ಕಡಲೆಹಿಟ್ಟಿನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಲು ಸಾಕು. ಅದು ತುಂಬಾ ಗರಿಗರಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ ಲಡ್ಡುಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ರುಚಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
- ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿದ ಬೂಂದಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ ಮಾತ್ರ ಪುಡಿಮಾಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗ ರುಬ್ಬಿದರೆ ಮಿಶ್ರಣವು ಮುದ್ದೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ ಅವು ಒಣಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಲಡ್ಡುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುವುದಲ್ಲದೆ, ಉತ್ತಮ ರುಚಿಯನ್ನೂ ಸಹ ನೀಡುತ್ತವೆ.
