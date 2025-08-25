ETV Bharat / lifestyle

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ವಿಶೇಷ: ಗರಿಗರಿಯಾದ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ - MYSORE PAK RECIPE

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ (Getty Images, ETV Bharat)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 25, 2025 at 6:01 PM IST

Mysore Pak Recipe: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತಹ ಸ್ವೀಟ್‌ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವಂತಹ ಗರಿಗರಿ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ಅಳತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ಶಾಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭಿಸುವ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾದ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಮಾಡಲು ಕಡಿಮೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಬೇಕರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್‌ನಂತೆಯೇ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತಹ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹಿಟ್ಟು (ETV Bharat)

ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್‌ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು:

  • ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು - 1 ಕಪ್
  • ಸಕ್ಕರೆ - 2 ಕಪ್
  • ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ - ಕಾಲು ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಎಣ್ಣೆ - 1 ಕಪ್
  • ತುಪ್ಪ - 1 ಕಪ್
ತುಪ್ಪ (Getty Images)

ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ತಯಾಸುವ ವಿಧಾನ:

  • ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲು, ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಲೆ ಆನ್‌ ಮಾಡಿ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಅದರೊಳಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ನಂತರ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಅದು ಕರಗಿದ ಬಳಿಕ 3 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
  • ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ತಯಾರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯ ಅಳತೆಗಳು ಅಗತ್ಯ.
  • ನೀವು ಒಂದು ಕಪ್ ಕಡಲೆಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ 2 ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಪ್ ತುಪ್ಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಅದು ಉತ್ತಮ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ ಎರಡನ್ನೂ ಬಳಸಬಹುದು.
ಸಕ್ಕರೆ (Getty Images)
ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕದಲ್ಲಿ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮಿಶ್ರಣ ಸೇರಿಸಿರುವುದು (ETV Bharat)
  • ಸಕ್ಕರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇಯದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಕವಾಗುವವರೆಗೆ ಕುದಿಸಿ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಹಿಟ್ಟು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಬಣ್ಣ ಬರುತ್ತದೆ.
  • ಮೊದಲು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಡಲೆಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಾಲು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
  • ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ಪಾತ್ರೆಗೆ 3 ಕಪ್ ನೀರು ಸುರಿಯಿರಿ ಹಾಗೂ ಕುದಿಸಿ. ಈ ನಡುವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ.
  • ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ದಪ್ಪವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಡಲೆಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ (ETV Bharat)
ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ (ETV Bharat)
  • ಇಡೀ ಕಡಲೆಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರಿಸಿ, ಯಾವುದೇ ಉಂಡೆಗಳಾಗದಂತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
  • ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇರಿಸಿ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿ.
  • ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಹಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಚಮಚದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಇದು ಗುಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ದಪ್ಪವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರುಚಿಗೆ ಆಹಾರ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
  • ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಪ್ರತಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಬೆರೆಸುತ್ತಲೇ ಇರಿ. ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಎಣ್ಣೆ ಸುರಿಯುವಾಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  • ಕಡಲೆಹಿಟ್ಟು ಬೆಂದು ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುವವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ ಬಳಿಕ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಸವರಿದ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಬೇಕಾದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು.
  • ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಹೊರಳಿಸಿದರೆ, ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸ್ವೀಟ್ ಶಾಪ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.

