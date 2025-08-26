Badam Laddu Recipe: ಅನೇಕರು ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಅವುಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಲಡ್ಡುಗಳು ಸಿಹಿ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕರಗುತ್ತವೆ. ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ರೆಸಿಪಿ ಇದಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಲಡ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮಿಯಿಂದ ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಲಡ್ಡು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ. ಬಾದಾಮಿ ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಕ್ಕರೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಕೆಯು ತುಂಬಾ ಸರಳ. ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಬಾದಾಮಿ ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಬಾದಾಮಿ ಲಡ್ಡುಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು:
- ಬಾದಾಮಿ - 1 ಕಪ್
- ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳು - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ತೆಂಗಿನ ಪುಡಿ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಗಸಗಸೆ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಆಭರಣ ಚಕ್ಕೆಗಳು - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ತುಪ್ಪ - ಸಾಕಷ್ಟು
- ಬಾಂಬೆ ರವೆ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು - 1 ಕಪ್
- ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು - ಅರ್ಧ ಕಪ್
- ಬೆಲ್ಲ ಪುಡಿ - ಒಂದೂವರೆ ಕಪ್
- ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಬಾದಾಮಿ ಲಡ್ಡು ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ಬಾದಾಮಿ ಲಡ್ಡು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಬಾದಾಮಿ ಸೇರಿಸಿ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಬಾದಾಮಿ ಹುರಿದು ತಿಳಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಗೆ ತೆಗೆದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಇಡಿ.
- ಅದೇ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳು, ಹೆಸರುಕಾಳು, ಒಣ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಪುಡಿ, ಗಸಗಸೆ ಹಾಗೂ ತೆಳುವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಗೋಡಂಬಿ ಸೇರಿಸಿ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹುರಿದು ತಿಳಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ಬಳಿಕ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ.
- ಹುರಿದ ಬಾದಾಮಿಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ.
- ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ದಪ್ಪ ತಳದ ಪಾತ್ರೆ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ. ತುಪ್ಪ ಕರಗಿದ ಬಳಿಕ ಬಾಂಬೆ ರವೆ ಸೇರಿಸಿ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ರವೆ ಹುರಿದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾಸನೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ತುಪ್ಪ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವಾಗ ಹುರಿಯಿರಿ. ಉರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ನಡುವೆ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಹಿಟ್ಟು ಮಿಶ್ರಣವು ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ.
- ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ಹಿಟ್ಟು ಬೆಚ್ಚಗಾದಾಗ, ರುಬ್ಬಿದ ಬಾದಾಮಿ ಪುಡಿ, ಬೆಲ್ಲದ ಪುಡಿ, ಹುರಿದ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳು, ಗೋಡಂಬಿ ಬೀಜದ ಮಿಶ್ರಣ ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಉಂಡೆಗಳಿಲ್ಲದೇ ನಯವಾದ ಹಿಟ್ಟಾಗುವವರೆಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಚಿ, ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಲಡ್ಡು ಆಕಾರದಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಎಲ್ಲಾ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಗಾಳಿಯಾಡದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಬಾದಾಮಿ ಲಡ್ಡುಗಳು ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡಿ.
ಬಾದಾಮಿ ಲಡ್ಡುಗಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್:
- ಬಾದಾಮಿಯನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಳಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಲಡ್ಡು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಬೇಳೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಬಳಿಕ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯಿರಿ. ತೇವಾಂಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಒಣಗಿಸಿ ಬಳಿಕ ಹುರಿದು ಒಣಗಿಸಿ.
- ಬೆಲ್ಲದ ಪುಡಿಯ ಬದಲಿಗೆ ಪುಡಿಮಾಡಿದ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲವೇ ಪುಡಿಮಾಡಿದ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಯಾವುದನ್ನು ಬಳಸಿದರೂ ಮಿಶ್ರಣವು ಸಡಿಲವಾಗದಂತೆ ಹಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ವಿಶೇಷ: ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಅವಲಕ್ಕಿ ಮಖಾನ ಪಾಯಸ, ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಸರಳ