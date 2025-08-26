Poha Makhana Payasa Recipe: ನಾಳೆ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಡಗರದಿಂದ ಗಣೇಶನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕನಿಗೆ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಲಡ್ಡುಗಳು, ಮೋದಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಅವಲಕ್ಕಿ ಪಾಯಸ ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು.
ಈ ಪಾಯಸದ ರುಚಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸರಳ. ಗಣೇಶನ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುವ ಅವಲಕ್ಕಿ ಮಖಾನ ಪಾಯಸ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಅವಲಕ್ಕಿ ಮಖಾನ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು:
- ಅವಲಕ್ಕಿ - ಅರ್ಧ ಕಪ್
- ಬೆಲ್ಲ - ಕಾಲು ಕಪ್
- ನೀರು - ಅರ್ಧ ಕಪ್
- ತುಪ್ಪ - ಸಾಕಷ್ಟು
- ಗೋಡಂಬಿ - ಕೆಲವು
- ಬಾದಾಮಿ - ಕೆಲವು
- ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ - 10
- ಮಖಾನ - 1 ಕಪ್
- ಹಾಲು - ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್
ಅವಲಕ್ಕಿ ಮಖಾನ ಪಾಯಸ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ಅವಲಕ್ಕಿ ಮಖಾನ ಪಾಯಸಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ, ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಬಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಅದರ ಬಳಿಕ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ನೀರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಸಿದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
- ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿ ಬಳಿಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ನೀರು ಸುರಿದು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರಗಿಸಿ.
- ಬೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರಗಿದ ಬಳಿಕ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿರಿಸಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ಅದೇ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ. ತುಪ್ಪ ಕರಗಿದ ಬಳಿಕ ತೆಳುವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಬಾದಾಮಿ ಹಾಗೂ ಗೋಡಂಬಿ ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಇವುಗಳನ್ನು ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
- ಅದೇ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಮಖಾನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಗರಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ. ಮಖಾನ ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ.
- ಅದೇ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಕೆನೆ ಭರಿತ ಹಾಲನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ. ಹಾಲು ಕುದಿಯುವ ಮೊದಲು ಹುರಿದ ಮಖಾನದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ. ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಡಂಬಿ ಸೇರಿಸಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಹಾಲು ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ತೊಳೆದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಅವಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ರುಬ್ಬಿದ ಮಖಾನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿ.
- ಇವುಗಳು ಬೇಯಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಉಳಿದ ಮಖಾನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿ.
- ಅದರ ಬಳಿಕ ಬೆಲ್ಲದ ನೀರನ್ನು ಸೋಸಿ ಸೇರಿಸಿ. ಬೆಲ್ಲದ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿ.
- ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಹುರಿದ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಸೇರಿಸಿ, ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಬಡಿಸಬೇಕು. ಈಗ ರುಚಿಕರವಾದ ಅವಲಕ್ಕಿ ಪಾಯಸ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅವಲಕ್ಕಿ ಮಖಾನ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಸ್:
- ನೀವು ತೆಳುವಾದ ಅವಲಕ್ಕಿ ಬದಲು ದಪ್ಪ ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಪಾಯಸವು ಹೆಚ್ಚು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅವುಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ನೆನೆಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ನೀರು ಇಲ್ಲದೆ ಸೋಸಿ.
- ಪಾಯಸ ದಪ್ಪವಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದರೆ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಸಾಕು. ಅದನ್ನು ತೆಳುವಾಗಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲು ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಸೇರಿಸಿ.
- ಕ್ರೀಮ್ ಸೇರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕರಗಿದ ಬೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಾಲಿಗೆ ಬೆಲ್ಲದ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯುವಾಗ, ಒಲೆ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರವೇ ಬೆಲ್ಲದ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯಬೇಕು.
