ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ವಿಶೇಷ: ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಅವಲಕ್ಕಿ ಮಖಾನ ಪಾಯಸ, ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಸರಳ - TASTY POHA PAYASAM WITH MAKHANA

Poha Payasa Recipe: ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಅವಲಕ್ಕಿ ಮಖಾನ ಪಾಯಸವನ್ನು ಸರಳ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

Published : August 26, 2025 at 7:10 PM IST

Poha Makhana Payasa Recipe: ನಾಳೆ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಡಗರದಿಂದ ಗಣೇಶನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕನಿಗೆ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಲಡ್ಡುಗಳು, ಮೋದಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಅವಲಕ್ಕಿ ಪಾಯಸ ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು.

ಈ ಪಾಯಸದ ರುಚಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸರಳ. ಗಣೇಶನ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುವ ಅವಲಕ್ಕಿ ಮಖಾನ ಪಾಯಸ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

Poha PAYASAM WITH MAKHANA Ganesh chathurthi 2025 Flattened Rice PAYASAM RECIPE ಅವಲಕ್ಕಿ ಮಖಾನ ಪಾಯಸ
ಅವಲಕ್ಕಿ (Getty Images)

ಅವಲಕ್ಕಿ ಮಖಾನ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು:

  • ಅವಲಕ್ಕಿ - ಅರ್ಧ ಕಪ್
  • ಬೆಲ್ಲ - ಕಾಲು ಕಪ್
  • ನೀರು - ಅರ್ಧ ಕಪ್
  • ತುಪ್ಪ - ಸಾಕಷ್ಟು
  • ಗೋಡಂಬಿ - ಕೆಲವು
  • ಬಾದಾಮಿ - ಕೆಲವು
  • ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ - 10
  • ಮಖಾನ - 1 ಕಪ್
  • ಹಾಲು - ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್
Poha PAYASAM WITH MAKHANA Ganesh chathurthi 2025 Flattened Rice PAYASAM RECIPE ಅವಲಕ್ಕಿ ಮಖಾನ ಪಾಯಸ
ಮಖಾನ (Getty Images)

ಅವಲಕ್ಕಿ ಮಖಾನ ಪಾಯಸ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:

  • ಅವಲಕ್ಕಿ ಮಖಾನ ಪಾಯಸಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ, ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಬಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಅದರ ಬಳಿಕ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ನೀರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಸಿದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
  • ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿ ಬಳಿಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ನೀರು ಸುರಿದು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರಗಿಸಿ.
  • ಬೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರಗಿದ ಬಳಿಕ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿರಿಸಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ಅದೇ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ. ತುಪ್ಪ ಕರಗಿದ ಬಳಿಕ ತೆಳುವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಬಾದಾಮಿ ಹಾಗೂ ಗೋಡಂಬಿ ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
Poha PAYASAM WITH MAKHANA Ganesh chathurthi 2025 Flattened Rice PAYASAM RECIPE ಅವಲಕ್ಕಿ ಮಖಾನ ಪಾಯಸ
ಬೆಲ್ಲ (Getty Images)
  • ಇವುಗಳನ್ನು ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
  • ಅದೇ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಮಖಾನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಗರಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ. ಮಖಾನ ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ.
  • ಅದೇ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಕೆನೆ ಭರಿತ ಹಾಲನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ. ಹಾಲು ಕುದಿಯುವ ಮೊದಲು ಹುರಿದ ಮಖಾನದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ. ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಡಂಬಿ ಸೇರಿಸಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
Poha PAYASAM WITH MAKHANA Ganesh chathurthi 2025 Flattened Rice PAYASAM RECIPE ಅವಲಕ್ಕಿ ಮಖಾನ ಪಾಯಸ
ಹಾಲು (Getty Images)
  • ಹಾಲು ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ತೊಳೆದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಅವಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ರುಬ್ಬಿದ ಮಖಾನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿ.
  • ಇವುಗಳು ಬೇಯಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಉಳಿದ ಮಖಾನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿ.
  • ಅದರ ಬಳಿಕ ಬೆಲ್ಲದ ನೀರನ್ನು ಸೋಸಿ ಸೇರಿಸಿ. ಬೆಲ್ಲದ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿ.
  • ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಹುರಿದ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಸೇರಿಸಿ, ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಬಡಿಸಬೇಕು. ಈಗ ರುಚಿಕರವಾದ ಅವಲಕ್ಕಿ ಪಾಯಸ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.
Poha PAYASAM WITH MAKHANA Ganesh chathurthi 2025 Flattened Rice PAYASAM RECIPE ಅವಲಕ್ಕಿ ಮಖಾನ ಪಾಯಸ
ಅವಲಕ್ಕಿ ಮಖಾನ ಪಾಯಸ (Getty Images)

ಅವಲಕ್ಕಿ ಮಖಾನ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಸ್:

  • ನೀವು ತೆಳುವಾದ ಅವಲಕ್ಕಿ ಬದಲು ದಪ್ಪ ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಪಾಯಸವು ಹೆಚ್ಚು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅವುಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ನೆನೆಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ನೀರು ಇಲ್ಲದೆ ಸೋಸಿ.
  • ಪಾಯಸ ದಪ್ಪವಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದರೆ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಸಾಕು. ಅದನ್ನು ತೆಳುವಾಗಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲು ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಸೇರಿಸಿ.
  • ಕ್ರೀಮ್ ಸೇರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕರಗಿದ ಬೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಾಲಿಗೆ ಬೆಲ್ಲದ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯುವಾಗ, ಒಲೆ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರವೇ ಬೆಲ್ಲದ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯಬೇಕು.

