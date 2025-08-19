Tasty Puri With Flattened Rice: ಪೂರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ನೆಚ್ಚಿನ ಉಪಹಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೂರಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕುರ್ಮಾ ಅಥವಾ ಕರಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಅವಲಕ್ಕಿಯಿಂದ ಪೂರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಪೂರಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ.
ಕರಿ ಅಥವಾ ಕುರ್ಮಾದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಭಕ್ಷ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಅವು ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಪರಿಮಳದೊಂದಿಗೆ ಪೂರಿ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವಲಕ್ಕಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಈ ಪೂರಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಸೂಪರ್ ಮೃದುವಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಪೂರಿಗಳು ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮೃದು ಹಾಗೂ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷ ಪೂರಿ ರೆಸಿಪಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಅವಲಕ್ಕಿ ಪೂರಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:
- ಎರಡು ಕಪ್ - ಅವಲಕ್ಕಿ
- ಒಂದು ಕಪ್ - ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು
- ಒಂದು ಕಪ್ - ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು
- ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಅಜವಾನ
- ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು
- ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪೇಸ್ಟ್
- ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ
- ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಖಾರದ ಪುಡಿ
- ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಗರಂ ಮಸಾಲ
- ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು
- ಸ್ವಲ್ಪ - ಅರಿಶಿನ
- ಸಣ್ಣ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು - ಸ್ವಲ್ಪ
ಅವಲಕ್ಕಿ ಪೂರಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ಈ ವಿಶೇಷ ಪೂರಿ ಪಾಕವಿಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಅವಲಕ್ಕಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಸುರಿದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.
- ಬಳಿಕ ನೀರನ್ನು ಸೋಸಿ, ಮೇಲೆ ಐದರಿಂದ ಆರು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ನೀರನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡಿ.
- ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅವು ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾಗುತ್ತವೆ. ಬಳಿಕ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬೆರೆಸಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಅಗಲವಾದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
- ಬಳಿಕ ಮೃದುವಾದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಹಿಸುಕಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ.
- ಬಳಿಕ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು, ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿದ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು, ತಲಾ ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ, ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಖಾರದ ಪುಡಿ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಬಳಿಕ ಎರಡು ಚಮಚ ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗುವವರೆಗೆ ಒಂದು ಚಮಚದೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲಾ ಎಣ್ಣೆ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಲಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಬಳಿಕ ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಹಿಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಿರತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಬೆರೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹರಡಿ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಿ.
- ಬಳಿಕ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿ ಹುರಿಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿ.
- ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾಗುವ ಮೊದಲು, ಚಪಾತಿ ಮಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ, ಪ್ರತಿ ಉಂಡೆಯ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ, ಚಪಾತಿ ಮಣೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ, ಅದನ್ನು ಪೂರಿಗಳಂತೆ ತಯಾರಿಸಿ. ಈ ಪೂರಿಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ತೆಳ್ಳಗೆ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬೇಕು.
- ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ ನಂತರ, ಮೊದಲೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಪೂರಿಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹಾಕಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಪೂರಿಗಳನ್ನು ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತಿರುಗಿಸಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೂರಿಗಳಂತೆ ಚಮಚದಿಂದ ಒತ್ತಬೇಡಿ. ಆದರೆ ಚಮಚದಿಂದ ಪೂರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಸುರಿದು ಒತ್ತಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬೇಯುತ್ತವೆ.
- ಒಂದು ಬದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುವವರೆಗೆ ಬೇಯಲು ಬಿಡಿ.
- ಎರಡೂ ಬದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಹರಡಿದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇರಿಸಿ. ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಅವಲಕ್ಕಿ ಪೂರಿಗಳು ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ.
- ಈ ಪೂರಿಗಳನ್ನು ಕುರ್ಮಾ ಅಥವಾ ಕರಿ ಇಲ್ಲದೆಯು ನೇರವಾಗಿ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಈ ಪೂರಿ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು.
