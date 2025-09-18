ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ರವಾ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ?; ಇಲ್ಲಿವೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ಸ್!
Rava Idli With Tomato Chutney Recipe: ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ರವಾ ಇಡ್ಲಿ ರೆಸಿಪಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : September 18, 2025 at 4:24 PM IST
Rava Idli With Tomato Chutney Recipe: ಯಾವಾಗಲೂ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆಯಿಂದ ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬದಲಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ರವಾ ಇಡ್ಲಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು ನೋಡಿ. ಈ ರವಾ ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ಚಟ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸವಿದರೆ ರುಚಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ರುಚಿ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮ. ರವಾ ಇಡ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ರವಾ ಇಡ್ಲಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
- ಬಾಂಬೆ ರವೆ - ಒಂದು ಕಪ್
- ಟೊಮೆಟೊ - ಎರಡು
- ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ - ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ - ಒಂದು
- ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - ಎಂಟು
- ಕರಿಬೇವು - ಎರಡು ಚಿಗುರುಗಳು
- ಅರಿಶಿನ - ಕಾಲು ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
- ಎಣ್ಣೆ - ಸಾಕಷ್ಟು
- ಕಡಲೆಬೇಳೆ - ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಸಾಸಿವೆ - ಒಂದು ಚಮಚ
- ಜೀರಿಗೆ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - ಮೂರು
- ಕ್ಯಾರೆಟ್ - ಮೂರು
- ಕೊತ್ತಂಬರಿ - ಸ್ವಲ್ಪ
- ಮೊಸರು - ಒಂದು ಕಪ್
ರವಾ ಇಡ್ಲಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ಮೊದಲು ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಲು ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಡಾಯಿ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿ. ಎರಡು ಚಮಚ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಸೇರಿಸಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
- ಅದರ ಬಳಿಕ ಎಂಟು ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಬೇಕಾದಂತೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿ, ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಅವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದ ಬಳಿಕ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಟೊಮೆಟೊ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕರಿಬೇವು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
- ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಟೊಮೆಟೊ ಮೃದುವಾಗುವವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಇವುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೀರು ಸೇರಿಸದೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
- ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಲು ಕಡಾಯಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಇಂಗು ಸೇರಿಸಿ. ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಅದನ್ನು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬಯಸಬಹುದು.
- ಇದೀಗ ರವಾ ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲು ಕಡಾಯಿಯನ್ನು ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡಿ. ಒಂದೂವರೆ ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಚಮಚ ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಒಂದು ಚಮಚ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ, ಒಂದು ಚಮಚ ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಅವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚಿದ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು ಮತ್ತು ಎರಡು ಚಮಚ ತುರಿದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸೇರಿಸಿ.
- ಬಳಿಕ ಒಂದು ಕಪ್ ಬಾಂಬೆ ರವೆ ಸೇರಿಸಿ ಸುಮಾರು ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹುರಿಯಿರಿ. ಸಿಹಿ ವಾಸನೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ. ಬಳಿಕ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಕಡಾಯಿಯನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಹಾಕಿ. ಈಗ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ, ಎರಡು ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ರವೆಯ ಅಳತೆಯಷ್ಟು ಮೊಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ, ಕಡಾಯಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಸುಮಾರು 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇಡಬೇಕು.
- ನಂತರ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಲೇಪಿಸಬೇಕು. ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಒಂದು ಚಮಚದಿಂದ ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿ. ಬಳಿಕ ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕು. ಸುಮಾರು 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹೀಗೆಯೇ ಬೇಯಿಸಿದರೆ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಇಡ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ.
- ಇದೀಗ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿಯ ಜೊತೆಗೆ ರವಾ ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ಸವಿದರೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ರುಚಿಯು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.
