ಘಮಘಮಿಸುವ ಎಗ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ: ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ತಯಾರಿಸೋದು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ - HOTEL STYLE EGG DUM BIRYANI

ಎಗ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Lifestyle Team Published : July 14, 2025 at 11:47 AM IST | Updated : July 14, 2025 at 11:57 AM IST 4 Min Read

Egg Dum Biryani Recipe: ಘಮಘಮಿಸುವ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ 'ಬಿರಿಯಾನಿ' ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಬಹುತೇಕ ಜನರ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುತ್ತದೆ. ಬಿರಿಯಾನಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿ ಅಥವಾ ಹೋಟೆಲ್​ನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರಲಿ, ಬಿರಿಯಾನಿ ಪ್ರಿಯರು ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್​ನ ಎಗ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ನಾವು ನಿಮಗೆ ನೀಡಿರುವ ಟಿಪ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಗ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗ್ರೇವಿ ತಯಾರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಈ ಬಿರಿಯಾನಿ ತುಂಬಾ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಹಾಗೂ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಈ ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸವಿಸಿದರೆ ಪದೇ ಪದೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ರುಚಿ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ (ETV Bharat)

