ದಸರಾ ವಿಶೇಷ ರೆಸಿಪಿ: ಟೇಸ್ಟಿ & ಗರಿಗರಿಯಾದ ಚಕ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

Dussehra Festival Special Recipe: ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ ರೆಸಿಪಿ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಟೇಸ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಚಕ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಟೇಸ್ಟಿ & ಗರಿಗರಿಯಾದ ಚಕ್ಲಿ (Getty Images, ETV Bharat)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 11, 2025 at 5:04 PM IST

2 Min Read
Dussehra Festival Special Recipe: ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗಾಗಿ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಚಹಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಚಕ್ಲಿಗಳನ್ನು ತಿಂಡಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಚಕ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲು ಪುಟಾಣಿ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಚಕ್ಕುಲಿಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಪುಟಾಣಿ ಹಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲದೇ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಚಕ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಉದ್ದಿನಬೇಳೆಯನ್ನು ಕುಕ್ಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಚಕ್ಲಿಗಳು ತಿನ್ನಲು ಗರಿಗರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಖಾರದ ಪುಡಿ (Getty Images)

ಚಕ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು:

  • ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು - 1 ಕೆಜಿ
  • ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ - ಒಂದು ಕಪ್ (ಸುಮಾರು 350 ಗ್ರಾಂ)
  • ಉಪ್ಪು, ಖಾರದ ಪುಡಿ - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
  • ಜೀರಿಗೆ - ಮೂರು ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು - ನಾಲ್ಕು ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ತುಪ್ಪ - ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಎಣ್ಣೆ - ಕರಿಯಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು
ತುಪ್ಪ (Getty Images)

ಚಕ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:

  • ಟೇಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಗರಿಗರಿಯಾದ ಚಕ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ ಕುಕ್ಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಬಾರಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಬಳಿಕ ಒಂದು ಕಪ್ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆಗೆ ಮೂರು ಕಪ್ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ. ಈಗ ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಿ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ 4 ಸೀಟಿ ಬರುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ.
  • ಈ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಅಗಲವಾದ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಉಪ್ಪು, ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಮೂರು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ, ನಾಲ್ಕು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಸಿ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ (Getty Images)
  • ಬಳಿಕ ಮೊದಲೇ ಬೇಯಿಸಿದ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ನಯವಾದ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ರುಬ್ಬಿದ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಬಳಿಕ ನೀರು ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
  • ಬಳಿಕ ಚಕ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಮಣೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ. ಬಳಿಕ ತೆಳುವಾದ ಅಚ್ಚನ್ನು ಇಡಿ. ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಸವರಿದ ತಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು.
ಅಕ್ಕಿಹಿಟ್ಟು (Getty Images)
  • ಬಳಿಕ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಕರಿಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಚಕ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಒಲೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಚಕ್ಲಿಗಳನ್ನು ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವವರೆಗೆ ಕರಿಯಿರಿ.
  • ಚಕ್ಲಿಗಳು ಗರಿಗರಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ. ಉಳಿದ ಹಿಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಚಕ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಗರಿಗರಿಯಾದ ಚಕ್ಲಿ (ETV Bharat)

ಚಕ್ಲಿಗಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್:

  • ಚಕ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬೆರೆಸಲು ಬಿಸಿ ತುಪ್ಪದ ಬದಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬೆರೆಸುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ, ತುಪ್ಪವನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಚಕ್ಲಿಗಳು ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
  • ಚಕ್ಲಿಗಳು ಗರಿಗರಿಯಾಗಲು, ಹಿಟ್ಟು ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿನಂತೆ ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾಗಿರಬಾರದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು.
  • ಚಕ್ಲಿಲಿಗಳನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಯುವಾಗ ಅವು ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ಬಳಿಕವೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ.

