ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ: ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಮಸ್ತ ಮಸ್ತ ಜಾಂಗೀರ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ವಿಧಾನ
ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಿಮಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಜಾಂಗೀರ್ ರೆಸಿಪಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : September 13, 2025 at 10:48 PM IST
Delicious Jangir Recipe: ಅನೇಕರಿಗೆ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳ ಸೇವನೆ ಎಂದರೆ ಸಾಕು ಬಲು ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಡ್ಡು, ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್, ಬರ್ಫಿ, ಜಿಲೇಬಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಜಾಂಗೀರ್ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಂದಾಗಿದೆ. ರುಚಿಕರವಾದ ಮತ್ತು ರಸಭರಿತವಾದ ಜಾಂಗೀರ್ ಅನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬಹುತೇಕರು ಸಿಹಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಂಗೀರ್ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಬದಲು ನೀವು ಸಿಹಿ ಅಂಗಡಿಯ ರುಚಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಂಗೀರ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾದ ಜಾಂಗೀರ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಕೂಡ ಸರಳ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಹಿಯ ರುಚಿ ನೋಡಿದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ. ಇದೀಗ ಜಾಂಗೀರ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಜಾಂಗೀರ್ಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳೇನು?:
- ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ - ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ
- ಸಕ್ಕರೆ - ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ
- ಎಣ್ಣೆ - ಕರಿಯಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು
- ಆಹಾರ ಬಣ್ಣ - ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ
ಜಾಂಗೀರ್ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ?:
- ಮೊದಲು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಬಳಿಕ ಅದರಲ್ಲಿನ ನೀರು ಸುರಿದು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೆನೆಸಿಡಿ. ನೀವು ತಕ್ಷಣ ಜಾಂಗೀರ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆಯನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡಿ.
- ಅದರ ಬಳಿಕ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಳಿಕ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆಯನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಆಹಾರ ಬಣ್ಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಆ ಆಹಾರ ಬಣ್ಣದ ನೀರನ್ನು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
- ಈಗ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಮಾಡಲು ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ. ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಹಾಗೂ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕವಾದಾಗ ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ನಂತರ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕವನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗದಂತೆ ಮುಚ್ಚಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು.
- ಇದೀಗ ತಯಾರಿಸಿದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸಾಸ್ ಬಾಟಲ್ಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಹಾಲಿನ ಕವರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಗಾತ್ರದ ರಂಧ್ರ ಮಾಡಬೇಕು.
- ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಕಡಾಯಿ ಇಟ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಪ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಹಾಲಿನ ಕವರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒತ್ತಿ ಜಾಂಗೀರ್ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹೀಗೆ ಇಡಿ. ಬಳಿಕ ಜಾಂಗೀರ್ಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಕರಿಯಬೇಕು.
- ಕರಿದ ಬಳಿಕ ಜಾಂಗೀರ್ಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಮೊದಲೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಜಾಂಗೀರ್ಗಳು ಒಡೆಯದಂತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಬೇಕು. ಇದೀಗ ರುಚಿಕರವಾದ ಜಾಂಗೀರ್ಗಳು ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ.
