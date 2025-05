ETV Bharat / lifestyle

ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಒಯ್ಯಬೇಡಿ; ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದರೆ ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟ, ಕಾರಣ ಏನ್​ ಗೊತ್ತಾ!? - DO NOT CARRY COCONUT IN AIRPLANE

ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಏಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರದು? ( ANI, Getty Images )

By ETV Bharat Lifestyle Team Published : May 31, 2025 at 6:48 PM IST 2 Min Read