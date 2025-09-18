ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತದೆಯೇ?: ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಪಾಲಿಸೋದು ಬೆಸ್ಟ್
ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ಸರಳ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ದುರ್ವಾಸನೆಯು ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
Published : September 18, 2025 at 9:47 PM IST
How to Avoid Bad Smell In Kitchen: ಅಡುಗೆಮನೆಯು ಸಾವಿರಾರು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡುವ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಡುಗೆಮನೆಯಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದಿರುವುದು, ಉಳಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಎಸೆಯುವುದು. ಅಂತಹ ವಾಸನೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಹಾಗೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು, ಕೆಲವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಲಹೆಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿನ ದುರ್ವಾಸನೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ತಜ್ಞರು ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಕಿತ್ತಳೆ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು ಉತ್ತಮ: ನೀವು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಸವನ್ನು ತೆಗೆದರೂ ಸಹ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸನೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ, ಕೆಲವು ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ತುಂಡುಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕಿತ್ತಳೆ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ. ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಬೌಲ್ ಅನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಮಳ ಬರುತ್ತದೆ.
ವಿನೆಗರ್ ಒಳ್ಳೆಯದು: ಮಾಂಸ ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಹೊರಸೂಸುವ ದುರ್ವಾಸನೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ವಿನೆಗರ್ ಬಳಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ನೀವು ಮೂರು ಬಟ್ಟಲುಗಳಲ್ಲಿ ವಿನೆಗರ್ ಅನ್ನು ಸುರಿದು ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದರೆ, ನೀವು 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ವಾಸನೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀರು ಹಾಗೂ ವಿನೆಗರ್ ಅನ್ನು ಅಗಲವಾದ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇವುಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ನಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ನಂತರ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ. ವಾಸನೆ ಮಾಯವಾಗುವವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಳಿಕ ನೀವು ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿನ ದುರ್ವಾಸನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.
ನಿಂಬೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ: ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನಿನ ವಾಸನೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಂಬೆ ರಸ ಹಾಗೂ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಬಳಿಕ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಗೆ ಸುರಿದು ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿದರೆ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ತೊಡೆದು ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ರೂಮ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್ ರೀತಿ ಬಳಬಹುದು: ಏಲಕ್ಕಿ, ಲವಂಗ ಮತ್ತು ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿಯಂತಹ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುವಾಸನೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬಹುದು. ಇದು ರೂಮ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್ ಆಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ: ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕರಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೊತ್ತಿದರೆ, ವಾಸನೆ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಈ ವಾಸನೆಯನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಒಲೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಡುಗೆ ಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹೊರಸೂಸುವ ಯಾವುದೇ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಟ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಇಡುವುದರಿಂದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹೊರಸೂಸುವ ಎಲ್ಲಾ ವಾಸನೆಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವುದು ಮತ್ತು ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ಗಾಳಿಯು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹರಿಯುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
