ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಧು-ವರರು ಮೆಹಂದಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ! - WHAT IS THE REASON BEHIND MEHENDI

ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಧು- ವರರು ಮೆಹಂದಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋದು ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ( Getty Images )

By ETV Bharat Lifestyle Team Published : June 9, 2025 at 9:27 PM IST 2 Min Read

What is the reason behind mehendi ceremony: ಮದುವೆಯ ದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಮರಣೀಯ. ಈ ದಿನವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಲು ಬಯಸದವರಾರು ಹೇಳಿ?. ಮದುವೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಚರಣೆಯೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿವೆ. ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕ ಹೊಸ ಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭ. ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕೂಡ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಮದುವೆಗೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ವಧು-ವರರ ಮನೆಗಳು ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಮನೆ ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಲು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ, ಸಂಗೀತದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಉತ್ಸಾಹ ಬೇರೆ. ಮದುವೆಯ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಹಂದಿ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಧುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಚರಣೆ. ಆದರೆ, ವರ ಕೈಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೆಹಂದಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಪದ್ಧತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದೆ. ಮೆಹಂದಿಯನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಹಿಂದೂಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇತರೆ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಧು- ವರರು ಮೆಹಂದಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋದು ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ? (Getty Images) ಮೆಹಂದಿಯ ಇತಿಹಾಸವೇನು?: ಮೆಹಂದಿ ಸಮಾರಂಭದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ವೇದ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ರಾಜಕುಮಾರಿ ಕ್ಲಿಯೋಪಾತ್ರ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲು ಮೆಹಂದಿಯನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು ಎಂದು ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಮೆಹಂದಿ ಸಮಾರಂಭದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತಂತೆ. ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ವಧು-ವರರಿಗೆ ಮೆಹಂದಿಯನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.