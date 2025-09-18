ETV Bharat / lifestyle

ಈ ವಸ್ತುಗಳ ವಾಸನೆ ಬಂದರೆ ಹಾವುಗಳು ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಸುಳಿವುದಿಲ್ಲ: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳಿಂದ ಅಧಿಕ ಅಪಾಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ತಂಪು ವಾತಾವರಣ, ಶೀತದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಸ್ಥಳ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಸ್ತುಗಳ ವಾಸನೆ ಬಂದರೆ, ಹಾವುಗಳು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೂ ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ.

ಈ ವಸ್ತುಗಳ ವಾಸನೆ ಬಂದರೆ ಹಾವುಗಳು ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಸುಳಿವುದಿಲ್ಲ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS, Getty Images, ETV Bharat)
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಂಪು ವಾತಾವರಣ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೀಟಗಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹಾವುಗಳು ಬರುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಹಾವಿನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ ಅನೇಕರು ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುತ್ತಾರೆ. ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದರೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಾವುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹಾವುಗಳಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಲು ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ವಸ್ತುಗಳ ವಾಸನೆ ಬಂದರೆ ಹಾವುಗಳು ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಸುಳಿವುದಿಲ್ಲ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)

ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಈ ವಸ್ತುಗಳ ವಾಸನೆ ಇಷ್ಟವಾಗೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ: ಲವಂಗ , ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ವಾಸನೆ: ಹಾವುಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ವಾಸನೆ ಗ್ರಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ವಾಸನೆಗಳನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಮತ್ತು ಲವಂಗಗಳ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹಾವುಗಳು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮಸಾಲೆಗಳು ಹಾವುಗಳ ಘ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸುವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಾಗಿವೆ.

ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಲವಂಗ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಹಾವುಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ದೂರವಿರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿತ್ತಲು ಅಥವಾ ಉದ್ಯಾನವಿದ್ದರೆ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು. ಮನೆಯ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಲವಂಗ ಮತ್ತು ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಇವುಗಳ ವಾಸನೆಗೆ ಹಾವುಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ

ಈ ವಸ್ತುಗಳ ವಾಸನೆ ಬಂದರೆ ಹಾವುಗಳು ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಸುಳಿವುದಿಲ್ಲ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)

ವಿನೆಗರ್‌ ವಾಸನೆ: ವಿನೆಗರ್‌ನ ಬಲವಾದ ಆಮ್ಲೀಯ ವಾಸನೆಯು ಹಾವುಗಳ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿನೆಗರ್ ಅನ್ನು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ, ಕಿಟಕಿಗಳು ಅಥವಾ ಹಾವುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಹಾವುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ.

ಮಾತ್‌ಬಾಲ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್: ಮಾತ್‌ಬಾಲ್‌ಗಳು ಮನೆಯಿಂದ ಹಾವುಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುವಲ್ಲಿ ಸಹ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಹಾವುಗಳು ಮಾತ್‌ಬಾಲ್ಸ್​ಗಳಲ್ಲಿರುವ ನಾಫ್ಥಲೀನ್ ಸಂಯುಕ್ತದ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ವಸ್ತುಗಳ ವಾಸನೆ ಬಂದರೆ ಹಾವುಗಳು ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಸುಳಿವುದಿಲ್ಲ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)

ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ವಾಸನೆ: ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹಾವುಗಳು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಉದ್ಯಾನದ ಸುತ್ತಲೂ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು. ಹಾವು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಭಯಪಡಬೇಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಇದ್ದರೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಹಾವುಗಳು ಅದರ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೇ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗುತ್ತವೆ.

ಪುದೀನಾ ಸಸ್ಯ (Getty Images,)

ಹಾವುಗಳ ಬರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಈ ಸಸ್ಯಗಳಿವು: ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಅವುಗಳು ಮನೆಯಿಂದ ಹಾವುಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತವೆ. ಸ್ನೇಕ್‌ರೂಟ್, ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್, ಪುದೀನಾ, ನಿಂಬೆ ಹುಲ್ಲು (ಲೆಮನ್ ಗ್ರಾಸ್)ನಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಮುಳ್ಳಿನ ಸ್ವಭಾವವು ಹಾವುಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ನೆಡಬೇಕು. ನೀವು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು ನಿಂಬೆ ಹುಲ್ಲು, ಪುದೀನ ಎಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಹಾವುಗಳು ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಸಸ್ಯ (ETV Bharat)

ಮನೆ ಸುತ್ತ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾದರೆ ಹಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಮತ್ತು ಹುಳುಗಳು ಹಾವುಗಳ ಮುಖ್ಯ ಆಹಾರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗದಂತೆ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಯಾವುದೇ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಇದ್ದರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಕೊಳದ ಸುತ್ತಲಿನ ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.

ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ದಟ್ಟವಾದ ಪೊದೆ, ಸಸ್ಯಗಳು: ಹಾವುಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಐವಿ, ಪೆರಿವಿಂಕಲ್ ಮುಂತಾದ ದಟ್ಟವಾದ ಪೊದೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪೊದೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆಯಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಮರಗಳ ಕೆಳಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಸವನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು. ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಿ.

ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಿವು ನೋಡಿ:

  • ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಎತ್ತರದ ಹುಲ್ಲು ಹಾಗೂ ಪೊದೆಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ.
  • ಎಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಸದ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊಳೆತ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ.
  • ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

HOW TO KEEP SNAKES AWAY FROM HOMESNAKES DO NOT LIKE SMELL OF THESEHOW TO GET RID OF SNAKES FROM HOUSEಹಾವುಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಓಡಿಸೋದು ಹೇಗೆHOW TO PREVENT SNAKES FROM ENTERING

