ವರುಥಿನಿ ಏಕಾದಶಿ ವಿಶೇಷವೇನು ಗೊತ್ತಾ?: ಈ ದಿನ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ: ಜೋತಿಷಿ ಸಲಹೆ - VARUTHINI EKADASHI SPECIAL

How to Do Pooja on Varuthini Ekadashi: ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಏಕಾದಶಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಶುಭ ದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿ ಮಾಸವು ಒಂದು ಏಕಾದಶಿ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏಕಾದಶಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಏಕಾದಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 'ವಾರುಥಿನಿ ಏಕಾದಶಿ' ಕೂಡ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ವರ್ಷ 'ವರುಥಿನಿ ಏಕಾದಶಿ' ಏಪ್ರಿಲ್ 24 ರಂದು (ಗುರುವಾರ) ಬಂದಿದೆ.

ಈ ಶುಭ ದಿನದಂದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಾಮನ ಅವತಾರವನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಈ ದಿನವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಉಪವಾಸ ಮತ್ತು ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ವಾರುಥಿನಿ ಏಕಾದಶಿಯಂದು ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪೂಜಿಸಬೇಕು? ಏನು ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು? ಈಗ ಯಾವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ವಾರುಥಿನಿ ಏಕಾದಶಿ ದಿನದಂದು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ವರ್ಷವಿಡೀ ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎಂಟು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಮತ್ತು ವರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಖ್ಯಾತ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಮಾಚಿರಾಜು ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯೋತ್ತರ ಪುರಾಣವು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಾರುಥಿನಿ ಏಕಾದಶಿಯ ದಿನದಂದು "ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ"ವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರೆ, 10,000 ವರ್ಷಗಳ ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.