ETV Bharat / lifestyle

ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಸಖತ್ ರುಚಿಯಾದ ಬೂಂದಿ ಲಡ್ಡು ತಯಾರಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

Boondi Laddu Recipe: ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಬೂಂದಿ ಲಡ್ಡು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

BOONDI LADDU INGREDIENTS BOONDI LADDU LADDU Recipe ಬೂಂದಿ ಲಡ್ಡು
ಬೂಂದಿ ಲಡ್ಡು (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 9, 2025 at 7:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Boondi Laddu Recipe: ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ರಜೆ ಇರುತ್ತದೆ. ದೇವಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೇ ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ಕೇಳಿದರೆ ತಿನ್ನಲು ಬೂಂದಿ ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಅಳತೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಲಡ್ಡು ಮಾಡಿದರೆ ಬೇಕರಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿನ ಲಡ್ಡುಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ, ಮೃದುವಾದ ಹಾಗೂ ರಸಭರಿತವಾದ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಒಣಗದೆ ಹಾಗೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗದೆ ರಸಭರಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ ಸಖತ್ ರುಚಿಯಾದ ಬೂಂದಿ ಲಡ್ಡು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

BOONDI LADDU INGREDIENTS BOONDI LADDU LADDU Recipe ಬೂಂದಿ ಲಡ್ಡು
ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು (Getty Images)

ಬೂಂದಿ ಲಡ್ಡು ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:

  • ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು - ನಾಲ್ಕು ಗ್ಲಾಸ್
  • ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ - ಸ್ವಲ್ಪ
  • ಎಣ್ಣೆ - ಕರಿಯಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು
  • ಗೋಡಂಬಿ - 25
  • ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ - 35
  • ಸಕ್ಕರೆ - 4 ಗ್ಲಾಸ್
  • ಹಸಿ ಕರ್ಪೂರ - ಸ್ವಲ್ಪ
  • ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ - ಕಾಲು ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ತುಪ್ಪ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
BOONDI LADDU INGREDIENTS BOONDI LADDU LADDU Recipe ಬೂಂದಿ ಲಡ್ಡು
ಸಕ್ಕರೆ (Getty Images)

ಬೂಂದಿ ಲಡ್ಡು ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:

  • ಮೊದಲು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
  • ಗಂಟುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ.
  • ಒಮ್ಮೆಲೇ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಗಂಟುಗಳು ಆಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  • ಇದೀಗ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಹಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಗಂಟುಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಯವಾಗುವವರೆಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
  • ಈಗ ಬೂಂದಿ ಕರಿಯಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಹಾಗೂ ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಬೂಂದಿಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಜರಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಚಮಚದಿಂದ ಉಜ್ಜಿದರೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹನಿ ಹಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣವೇ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಲಡ್ಡುಗೆ ಬೇಕಾದ ಬೂಂದಿ ಆಗಿದೆ.
BOONDI LADDU INGREDIENTS BOONDI LADDU LADDU Recipe ಬೂಂದಿ ಲಡ್ಡು
ಗೋಡಂಬಿ (Getty Images)
  • ಬೂಂದಿಯನ್ನು ಗರಿಗರಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಕರಿದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದೀಗ ಸಿದ್ಧವಾದ ಬೂಂದಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೆದುಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಇದೀಗ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಗೋಡಂಬಿ ಮತ್ತು ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಹುರಿಯಿರಿ.
  • ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ 4 ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಬೇಕು.
BOONDI LADDU INGREDIENTS BOONDI LADDU LADDU Recipe ಬೂಂದಿ ಲಡ್ಡು
ತುಪ್ಪ (Getty Images)
  • ಸಕ್ಕರೆ ಕರಗುವವರೆಗೆ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು, ಕರಗಲು ಒಲೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು.
  • ಸಕ್ಕರೆ ಕರಗಿದ ಬಳಿಕ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೂಂದಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು.
  • ಬೂಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಮಳವನ್ನು ನೀಡಲು, ಹಸಿಕರ್ಪೂರ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹುರಿದ ಗೋಡಂಬಿ ಸೇರಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
BOONDI LADDU INGREDIENTS BOONDI LADDU LADDU Recipe ಬೂಂದಿ ಲಡ್ಡು
ಏಲಕ್ಕಿ (Getty Images)
  • ಬಳಿಕ ರುಬ್ಬಿದ ಬೂಂದಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • 5 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೂಂದಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಕವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
  • 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ ಹಾಗೂ ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಹಾಗೂ ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕು.
  • ಇದೀಗ ರುಚಿಯಾದ ಲಡ್ಡುಗಳು ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ.
BOONDI LADDU INGREDIENTS BOONDI LADDU LADDU Recipe ಬೂಂದಿ ಲಡ್ಡು
ಬೂಂದಿ ಲಡ್ಡು (Getty Images)

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಕ್ರಿಸ್ಪಿ & ಟೇಸ್ಟಿ ನಿಪ್ಪಟ್ಟು; ಮಕ್ಕಳಿಗಿದು ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು

ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಟೊಮೆಟೊ ಕುರ್ಮಾ ತಯಾರಿಸೋದು ಹೇಗೆ?: ಚಪಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರ!

For All Latest Updates

TAGGED:

BOONDI LADDU INGREDIENTSBOONDI LADDULADDU RECIPEಬೂಂದಿ ಲಡ್ಡುBOONDI LADDU RECIPE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಚಿತಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿ ಕೆಲಸ: ಸಾವಿರಾರು ಮೃತದೇಹಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಿದ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿ ಸುಧಾರಾಣಿಯ ಸಾಹಸಗಾಥೆ

ವಾರೇ ವ್ಹಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ!: ಪೊಲೀಸ್​ ಬೈಕ್​ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್‌ಸೆಪ್ಟರ್‌, ನಿಯಮ ಉಲಂಘಿಸಿದರೆ ಬೀಳಲಿದೆ ದಂಡ!!

ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರ ಹೆಮ್ಮೆ ಅರಕು ಕಾಫಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಬೇಡಿಕೆ: ಅರಸಿ ಬಂತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಗರಿ.. ಏನೀ Coffee ವಿಶೇಷತೆ?

'ಕಾಂತಾರ'ವನ್ನೇ ಮೀರಿಸಿದ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1': ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಕೆಜಿಎಫ್​ 2 ನಂತರದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಶೆಟ್ರ ಸಿನಿಮಾ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.