ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಹೀಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಪ್ಪಳ ಮಾಡಿ: ರುಚಿ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ - EASY RICE FLOUR PAPAD RECIPE

ಅಕ್ಕಿ ಹಪ್ಪಳ ( ETV Bharat )

Published : May 2, 2025 at 4:56 PM IST | Updated : May 2, 2025 at 5:02 PM IST

Easy Rice Flour Papad Recipe: ಹಪ್ಪಳವನ್ನು ಅನ್ನ, ಸಾಂಬಾರ್, ರಸಂ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಆಗಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಸೂಪರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಅನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸಂಜೆಯ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿಯೂ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬೇಸಿಗೆ ಬಂತೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಯಂದಿರು ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಪ್ಪಳಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾರ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಹಪ್ಪಳಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಹಪ್ಪಳಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ. ಊಟದಲ್ಲಿ ಹಪ್ಪಳ (Getty Images)

ಅಕ್ಕಿ ಹಪ್ಪಳ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು: ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು - 1 ಕಪ್

ನೀರು - 8 ಕಪ್

ಜೀರಿಗೆ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್​

ರೆಡ್​ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್​ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್​

ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು - ಸ್ವಲ್ಪ

ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಪ್ಪಳ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ: ಅಕ್ಕಿ ಹಪ್ಪಳ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat) ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಪ್ಪ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಇಡಿ, ಸುಮಾರು 6 ಕಪ್ ನೀರು ಸುರಿಯಿರಿ.

ಹಿಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಅಳೆಯಬೇಕು.

ಜೀರಿಗೆ, ಉಪ್ಪು, ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್​ ಹಾಗೂ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಕುದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ನಡುವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಉಳಿದ ಎರಡು ಕಪ್ ನೀರನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸುರಿಯಿರಿ ಹಾಗೂ ಗಂಟುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.

ನೀರು ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಲೋಹದ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ, ಗಂಟುಗಳಾಗದಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.

ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸುಮಾರು 5 ರಿಂದ 8 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೇಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂದ ಬಳಿಕ ದಪ್ಪಗಾದ ನಂತರ, ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.

ಈ ನಡುವೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಒದ್ದೆಯಾದ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ. ಹಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣವಾದ ನಂತರ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಮಚ ಅಥವಾ ಸೌಟಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ ಲಘುವಾಗಿ ಹರಡಿ. ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ತೆಳ್ಳಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಪ್ಪಳದ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಡೀ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಪ್ಪಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಳೆಯನ್ನೂ ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್​ನ ಮೇಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಹಪ್ಪಳ ಹಾಕುವಾಗ ಅದು ಬೆಚ್ಚಗಿರಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ.

ಈ ರೀತಿ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಪ್ಪಳ ಹಾಕಿದ ಬಳಿಕ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಬೇಕು. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಮೃದುವಾಗಿರಬಾರದು. ಬಟ್ಟೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಬಟ್ಟೆಯ ಹಿಂಭಾಗವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವಗೊಳಿಸಿ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ.

ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತೆಗೆದ ನಂತರ, ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿದ ನಂತರ, ಅವುಗಳನ್ನು ತೇವಾಂಶ-ಮುಕ್ತ, ಗಾಳಿಯಾಡದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ತುಂಬಾ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಹಪ್ಪಳಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.

ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಇಷ್ಟೇ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿದ ಹಪ್ಪಳಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಈ ಹಪ್ಪಳ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಕಿ ಹಪ್ಪಳ ಮಾಡಲು ಟಿಪ್ಸ್: ಅಕ್ಕಿ ಹಪ್ಪಳ (ETV Bharat) ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬಳಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಹಪ್ಪಳಗಳು ಹೆಚ್ಚು ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಹಪ್ಪಳಗಳನ್ನು ಕಪ್​ಗಳ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಹಿಟ್ಟು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಮೊದಲು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ನೀವು ಜೀರಿಗೆ, ರೆಡ್​ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಲು ಬಯಸದಿದ್ದರೆ, ನೀರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ 'ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ಸ್'!: ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ?

Last Updated : May 2, 2025 at 5:02 PM IST