ಗರಿಗರಿಯಾದ ಹೆಸರುಕಾಳಿನ ವಡಾ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೀಗೆ ನೋಡಿ: ಮನೆಯೊಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
How to make Moong Dal Vada: ವಾತಾವರಣ ತಂಪಾಗಿರುವ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆಸಿಪಿ ಹೆಸರುಕಾಳಿನ ವಡೆ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
Published : September 7, 2025 at 6:01 AM IST
How to make Moong Dal vada: ವಡಾ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಉಪಹಾರ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದಾಗ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಡೆಗಳು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಡೆಯ ಒಳಗಿನ ಹಿಟ್ಟು ಬೇಯುವುದಿಲ್ಲ, ರುಚಿಕರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಂತಹವರು ಹೆಸರು ಕಾಳಿನ ವಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ನೆನೆಸಿದ ಹೆಸರುಕಾಳು ಅನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪುಡಿಮಾಡಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ವಡೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು, ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯಂತೆ ರುಚಿ ನೋಡಬಹುದು.
ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸೂಪರ್ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹೆಸರುಕಾಳಿನ ವಡೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಹೆಸರುಕಾಳಿನ ವಡೆಯನ್ನು ಬೆಳಗಿನ ಟಿಫಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮಳೆಗಾಲದ ಸಂಜೆ ತಿಂಡಿಯಾಗಿ ತಿಂದರೆ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಸರುಕಾಳಿನ ವಡಾಗಳನ್ನು ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಬೇಕೆಂದು ನೋಡೋಣ.
ಹೆಸರುಕಾಳಿನ ವಡಾಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:
- ಹೆಸರುಕಾಳು - 1 ಕಪ್
- ನೀರು - 2 ಕಪ್
- ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 6
- ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ - 4 ಎಸಳು
- ಶುಂಠಿ - ಸಣ್ಣ ತುಂಡು
- ಕರಿಬೇವು - 2 ಚಿಗುರುಗಳು
- ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
- ಜೀರಿಗೆ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಈರುಳ್ಳಿ - 2
- ಕೊತ್ತಂಬರಿ - ಸಣ್ಣ ಕಟ್ಟು
- ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ - ¼ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಎಣ್ಣೆ - ಪ್ರೈ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು
ಹೆಸರುಕಾಳಿನ ವಡೆ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಹೆಸರುಕಾಳಿನ ವಡೆ ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ, ಹೆಸರುಕಾಳು ತೊಳೆದು 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಬಹುದು.
- ಇಲ್ಲವೇ, ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ ಹೆಸರುಕಾಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಬಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ 2 ಕಪ್ ನೀರನ್ನು ಕುದಿಸಿ ಹೆಸರುಕಾಳು ಸೇರಿಸಿ. ಕಾಳನ್ನು ಬೇಯಿಸಿದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸುವುದರಿಂದ ಅವು ಮೃದುವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿ ಬಿಸಿನೀರು ಸುರಿಯುವುದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
- ಈಗ ಖಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಐದು ಅಥವಾ ಆರು ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಹೆಸರುಕಾಳು ನೆನೆದಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಕಾಳುಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಬಸಿದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕಾಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ. ಉಳಿದ ಕಾಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿಯೊಂದಿಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಅನೇಕರು ಹೆಸರುಕಾಳು, ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ರುಬ್ಬಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರುಬ್ಬಿದರೆ ವಡೆ ರುಚಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿದ ಹೆಸರುಕಾಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಜೀರಿಗೆ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ವಡೆ ರುಚಿ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಡಾ ಗರಿಗರಿಯಾಗಲು ಕಾಲು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಈಗ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಯಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಅದು ಬಿಸಿಯಾದಾಗ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ವಡೆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೈ ಮಾಡಿ.
- ವಡೆಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕರಿಯಿರಿ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕರಿದರೆ ಹಿಟ್ಟು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪಾಗಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಳಗೆ ಹಸಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
