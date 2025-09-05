Which Items Should Not Keep In Fridge: ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಂದ ಎಲ್ಲಾ ತರಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ಅನೇಕರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಜೇನುತುಪ್ಪ: ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ತಡೆಯುವ ಗುಣ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬ್ರೆಡ್: ಬ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಒಣಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವವಾದರೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಒಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಪಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬ್ರೆಡ್ ಶೇಖರಣಾ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಟೊಮೆಟೊ: ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳೊಳಗಿನ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪದರ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಯು ಒಣಗಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವುಗಳ ರುಚಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು: ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಸಿಪ್ಪೆಯ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಹಣ್ಣುಗಳು ಅದರ ರುಚಿಯನ್ನು ಸಹ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವು ತಿನ್ನಲು ಅನರ್ಹವಾಗುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬದಲಿಗೆ ಕಂದು ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಾಫಿ: ಕಾಫಿ ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪುಡಿಯನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅವುಗಳ ಸುವಾಸನೆ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಶೀತದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಣ್ಣೆಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ರುಚಿ, ವಾಸನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ: ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಪಿಷ್ಟವು ಸಕ್ಕರೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಹುರಿದಾಗ ಆ ಸಕ್ಕರೆಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. 2017ರಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ (Journal of Food Science ) ಪ್ರಕಟವಾದ 'ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯ ಶೇಖರಣಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು' (Storage Conditions for Potatoes) ಎಂಬ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗವಾಯಿತು.
ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ: ಅವುಗಳನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಎರಡರ ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ರುಚಿ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ಇನ್ನೂ ತೇವವಾಗಿದ್ದರೆ ಕೊಳೆಯುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಕತ್ತಲೆಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಅವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವುದಿಲ್ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
