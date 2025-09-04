ETV Bharat / lifestyle

ನೀವು ಮಿಸ್​ ಮಾಡದೆ ತಲೆಕೂದಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವಿರಾ? ಈ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು ಗೊತ್ತೇ? - HAIR COLOR

ಯಂಗ್​ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ಬಹುತೇಕರು ತಮ್ಮ ತಲೆಕೂದಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು.

DOS AND DONTS OF HAIR COLORING WHAT SAFETY PRECAUTIONS HAIR COLORE WHAT ARE THE RISKS OF HAIR COLORING HAIR COLORING SAFETY PRECAUTIONS
ಕೂದಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ? - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 4, 2025 at 10:12 PM IST

3 Min Read

Hair Coloring Safety Precautions: ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕೂಡ ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ತಮಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮನನೊಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಲೆಕೂದಲು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲೇ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಲು ಬದಲಾದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯವೆಲ್ಲವೂ ಕಾರಣ. ಆದ್ರೆ, ಮನಸ್ಸು ಇಂಥ ಯಾವುದೇ ವಾಸ್ತವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರವಂತೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮರೆಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತೇ ಯೋಚಿಸುವವರುಂಟು.

ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯಲು ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇತರರು ಫ್ಯಾಷನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೂದಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವಾಗ ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

DOS AND DONTS OF HAIR COLORING WHAT SAFETY PRECAUTIONS HAIR COLORE WHAT ARE THE RISKS OF HAIR COLORING HAIR COLORING SAFETY PRECAUTIONS
ಕೂದಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ? - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಹಿಂದೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು?: ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಭಾರತೀಯರು ಕೂದಲು ಬಿಳಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿಲ್, ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಹೆನ್ನಾ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಗೊ ಜೊತೆಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಯುರ್ವೇದ ಗ್ರಂಥಗಳು ಬಿಲ್ವಾ ಮತ್ತು ಭೃಂಗರಾಜದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂದಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಾಕುವ ಪದಾರ್ಥಗಳಾಗಿ (ಕೂದಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಾಕುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು) ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತವೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಕೂದಲಿನ ಬಣ್ಣಗಳು ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆಯಾದರೂ ಅವುಗಳು ಅಪಾಯ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲು ಸಲಹೆ: ಕೂದಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಾಕುವುದು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಜ್ಞರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಣ್ಣ ಹಾಕುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ತ್ವರಿತ ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೀಡುವ ಕಪ್ಪು ಗೋರಂಟಿ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಶಾಂಪೂಗಳು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಸಲ್ಫೇಟ್‌ಗಳು, ಅಮೋನಿಯಾ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು PPD ರಹಿತವಾದವುಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

DOS AND DONTS OF HAIR COLORING WHAT SAFETY PRECAUTIONS HAIR COLORE WHAT ARE THE RISKS OF HAIR COLORING HAIR COLORING SAFETY PRECAUTIONS
ಕೂದಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ? - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಲು ಬಯಸಿದಾಗ ನೀವು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಂಡಿಷನರ್ ಬಳಸಬೇಕು. ಬಣ್ಣ ಹಾಕುವ ಮೊದಲು ಮುಖ ಮತ್ತು ನೆತ್ತಿಗೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಹಚ್ಚಿ, ನಂತರ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ತಕ್ಷಣ ಬಣ್ಣ ಹಾಕುವ ಬದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನೀಡಲು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

DOS AND DONTS OF HAIR COLORING WHAT SAFETY PRECAUTIONS HAIR COLORE WHAT ARE THE RISKS OF HAIR COLORING HAIR COLORING SAFETY PRECAUTIONS
ಕೂದಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ? - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವುದು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಮೋನಿಯಾ, ಪಿಪಿಡಿ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್‌ನಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಒಣಗಿಸಬಹುದು. ಇದು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ, ಶುಷ್ಕತೆ ಮತ್ತು ಒಡೆಯುವಿಕೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚರ್ಮ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ, ಕೆಂಪು, ಊತ, ಅಲರ್ಜಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮುಖದ ಮೇಲೆ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.

-ಪದ್ಮಾವತಿ ಸೂರಪನೇನಿ, ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞೆ

ಆರೈಕೆ ಅಗತ್ಯ: ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಣ್ಣಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಲರ್ಜಿ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಕಿವಿಯ ಹಿಂದಿನ ಕೂದಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಪ್ಯಾಚ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. 48 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಯಾವುದೇ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು. ಬಣ್ಣವು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡದಂತೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸ್ಕಾರ್ಫ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಟೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಬಣ್ಣ ಬೇಗನೆ ಮಸುಕಾಗಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಲು.

ಕೂದಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಕೂದಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೆ ಕೂದಲನ್ನು ಒಣಗಿಸಬಾರದು. ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಅರ್ಗಾನ್ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಚ್ಚುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

DOS AND DONTS OF HAIR COLORING WHAT SAFETY PRECAUTIONS HAIR COLORE WHAT ARE THE RISKS OF HAIR COLORING HAIR COLORING SAFETY PRECAUTIONS
ಕೂದಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ? - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಭಾಸವಾಗಬಾರದು. ಈಗ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರಭಾವಿಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:

Hair Coloring Safety Precautions: ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕೂಡ ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ತಮಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮನನೊಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಲೆಕೂದಲು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲೇ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಲು ಬದಲಾದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯವೆಲ್ಲವೂ ಕಾರಣ. ಆದ್ರೆ, ಮನಸ್ಸು ಇಂಥ ಯಾವುದೇ ವಾಸ್ತವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರವಂತೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮರೆಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತೇ ಯೋಚಿಸುವವರುಂಟು.

ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯಲು ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇತರರು ಫ್ಯಾಷನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೂದಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವಾಗ ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

DOS AND DONTS OF HAIR COLORING WHAT SAFETY PRECAUTIONS HAIR COLORE WHAT ARE THE RISKS OF HAIR COLORING HAIR COLORING SAFETY PRECAUTIONS
ಕೂದಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ? - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಹಿಂದೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು?: ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಭಾರತೀಯರು ಕೂದಲು ಬಿಳಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿಲ್, ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಹೆನ್ನಾ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಗೊ ಜೊತೆಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಯುರ್ವೇದ ಗ್ರಂಥಗಳು ಬಿಲ್ವಾ ಮತ್ತು ಭೃಂಗರಾಜದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂದಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಾಕುವ ಪದಾರ್ಥಗಳಾಗಿ (ಕೂದಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಾಕುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು) ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತವೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಕೂದಲಿನ ಬಣ್ಣಗಳು ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆಯಾದರೂ ಅವುಗಳು ಅಪಾಯ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲು ಸಲಹೆ: ಕೂದಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಾಕುವುದು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಜ್ಞರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಣ್ಣ ಹಾಕುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ತ್ವರಿತ ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೀಡುವ ಕಪ್ಪು ಗೋರಂಟಿ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಶಾಂಪೂಗಳು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಸಲ್ಫೇಟ್‌ಗಳು, ಅಮೋನಿಯಾ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು PPD ರಹಿತವಾದವುಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

DOS AND DONTS OF HAIR COLORING WHAT SAFETY PRECAUTIONS HAIR COLORE WHAT ARE THE RISKS OF HAIR COLORING HAIR COLORING SAFETY PRECAUTIONS
ಕೂದಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ? - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಲು ಬಯಸಿದಾಗ ನೀವು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಂಡಿಷನರ್ ಬಳಸಬೇಕು. ಬಣ್ಣ ಹಾಕುವ ಮೊದಲು ಮುಖ ಮತ್ತು ನೆತ್ತಿಗೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಹಚ್ಚಿ, ನಂತರ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ತಕ್ಷಣ ಬಣ್ಣ ಹಾಕುವ ಬದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನೀಡಲು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

DOS AND DONTS OF HAIR COLORING WHAT SAFETY PRECAUTIONS HAIR COLORE WHAT ARE THE RISKS OF HAIR COLORING HAIR COLORING SAFETY PRECAUTIONS
ಕೂದಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ? - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವುದು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಮೋನಿಯಾ, ಪಿಪಿಡಿ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್‌ನಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಒಣಗಿಸಬಹುದು. ಇದು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ, ಶುಷ್ಕತೆ ಮತ್ತು ಒಡೆಯುವಿಕೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚರ್ಮ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ, ಕೆಂಪು, ಊತ, ಅಲರ್ಜಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮುಖದ ಮೇಲೆ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.

-ಪದ್ಮಾವತಿ ಸೂರಪನೇನಿ, ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞೆ

ಆರೈಕೆ ಅಗತ್ಯ: ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಣ್ಣಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಲರ್ಜಿ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಕಿವಿಯ ಹಿಂದಿನ ಕೂದಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಪ್ಯಾಚ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. 48 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಯಾವುದೇ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು. ಬಣ್ಣವು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡದಂತೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸ್ಕಾರ್ಫ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಟೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಬಣ್ಣ ಬೇಗನೆ ಮಸುಕಾಗಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಲು.

ಕೂದಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಕೂದಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೆ ಕೂದಲನ್ನು ಒಣಗಿಸಬಾರದು. ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಅರ್ಗಾನ್ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಚ್ಚುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

DOS AND DONTS OF HAIR COLORING WHAT SAFETY PRECAUTIONS HAIR COLORE WHAT ARE THE RISKS OF HAIR COLORING HAIR COLORING SAFETY PRECAUTIONS
ಕೂದಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ? - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಭಾಸವಾಗಬಾರದು. ಈಗ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರಭಾವಿಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:

For All Latest Updates

TAGGED:

DOS AND DONTS OF HAIR COLORINGWHAT SAFETY PRECAUTIONS HAIR COLOREWHAT ARE THE RISKS OF HAIR COLORINGತಲೆಕೂದಲಿಗೆ ಬಣ್ಣHAIR COLOR

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಲಿಡಲು ರಿಯಲ್​ಮಿ ಹೊಸ ಫೋನ್​ ಸಿದ್ಧ

ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ: ತಜ್ಞರ ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ

'ನಾನು ಕೂಡ ಕಾಡಿನಹಾದಿಯಲ್ಲಿ 8 ಕಿ.ಮೀ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ': 30 ಬುಡಕಟ್ಟು ಕುಟುಂಬ ದತ್ತು ಪಡೆದ ಡಿಸಿ ಯಶೋಗಾಥೆ ಹೀಗಿದೆ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​​ನಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲಿವೆ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ಗಳು!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.