ರುಚಿರುಚಿಯಾದ ಕಾಳುಮೆಣಸು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ರಸಂ: ತಯಾರಿ ತುಂಬಾ ಸರಳ - PEPPER BETEL LEAF RASAM RECIPE

Pepper Betel Leaf Rasam Recipe: ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ರುಚಿರುಚಿಯಾದ ಕಾಳುಮೆಣಸು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ರಸಂ ಅನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು.

ಕಾಳುಮೆಣಸು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ರಸಂ (Getty Images, ETV Abhiruchi)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 1, 2025 at 4:02 PM IST

2 Min Read

Pepper Betel Leaf Rasam Recipe: ತಂಪು ಹವಾಮಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ರಸಂ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕರು ಟೊಮೆಟೊಗಳೊಂದಿಗೆ ರಸಂ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಟೊಮೆಟೊ ರಸಂ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಮೆಣಸು- ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ರಸಂ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.

ಈ ರೆಸಿಪಿ ಘಮಘಮವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಜೊತೆಗೆ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ತಯಾರಿಕೆಯೂ ಸರಳ.

ವೀಳ್ಯದೆಲೆ (Getty Images)

ಕಾಳುಮೆಣಸು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ರಸಂಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿ:

  • ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು - ನಿಂಬೆ ಗಾತ್ರ
  • ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ
  • ಅರಿಶಿನ - ಕಾಲು ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಬೆಲ್ಲದ ಪುಡಿ - 1 ಕಾಲು ಟೀಸ್ಪೂನ್

ರಸಂ ಪುಡಿ ತಯಾರಿಸಲು ಸಾಮಗ್ರಿ:

  • ಮೆಣಸು - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಜೀರಿಗೆ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 5

ಪೇಸ್ಟ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು:

  • ಕರಿಬೇವು - ಒಂದು ಹಿಡಿ
  • ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು - 1 ಕಟ್ಟು
  • ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆಗಳು - 7

ಒಗ್ಗರಣೆ:

  • ತುಪ್ಪ - 3 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಸಾಸಿವೆ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 2
  • ಕರಿಬೇವು - 2 ಚಿಗುರುಗಳು
  • ಇಂಗು - ಚಿಟಿಕೆ
ರಸಂಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು (ETV Bharat)

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:

  • ಮೊದಲು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆದು ಒಂದು ಕಪ್ ನೀರು ಹಾಕಿ ನೆನೆಯಲು ಇಡಬೇಕು. ಈಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತೆಳುವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ. ರಸಂ ಮಾಡಲು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಳುವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ.
  • ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ನೆನೆಸಿದ ಬಳಿಕ ತಿರುಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಡಿ.
ಕಾಳುಮೆಣಸು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ರಸಂಗಾಗಿ ಮಸಾಲೆ (ETV Abhiruchi)
  • ದಪ್ಪ ತಳದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ತಿರುಳು ಅಥವಾ ರಸ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಉಪ್ಪು, ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲದ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ. ಈ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಬೇಕು. ಒಲೆಯನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
  • ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ, ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಹುರಿಯಿರಿ. ಕೊನೆಗೆ ಕರಿಬೇವು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹುರಿಯಿರಿ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಗೆ ತೆಗೆದು ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ.
ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ (ETV Abhiruchi)
  • ಅದೇ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಬೇವು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕಾಂಡಗಳು ಮತ್ತು ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
  • ಈ ಎಲೆಗಳು ಸಹ ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ಈಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಕರಿಬೇವು ಮತ್ತು ವಿಳ್ಯದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಯವಾದ ರುಬ್ಬಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಇದಕ್ಕೆ ಹುರಿದುಕೊಂಡ ಮೆಣಸು, ಜೀರಿಗೆ, ಒಣ ಮೆಸಣಸಿನಕಾಯಿ ಸೇರಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಕಾಳುಮೆಣಸು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ರಸಂ ಪುಡಿ ಕಲಿಸಿರುವುದು (ETV Abhiruchi)
  • ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ರಸಕ್ಕೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಸುಮಾರು 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕುದಿಸಿ.
  • ಬಳಿಕ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ. ತುಪ್ಪ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಸಾಸಿವೆ, ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕರಿಬೇವು ಮತ್ತು ಇಂಗು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ರಸಂನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ.
  • ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ರಸಂಗೆ ನುಣ್ಣಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ರಸಂ ಇನ್ನೂ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಅನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಸವಿಯಬಹುದು. ಈಗ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಮೆಣಸು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ರಸಂ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಸಂ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಮನೆಯೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು.
ಕಾಳುಮೆಣಸು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ರಸಂ (ETV Abhiruchi)

ಟಿಪ್ಸ್:

  • ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆಗಳು ಹೇಗಾದರೂ ಖಾರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಮೆಣಸು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ಖಾರವಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ರಸಂ ತಿನ್ನಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  • ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ತಿರುಳಿನ ಅನ್ವಯ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಸಂ ಪುಡಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹುರಿದು ಸೇರಿಸಿದರೆ ರಸಂ ರುಚಿಕರ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ರಸಂ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಫಟಾಫಟ್ ಸಿದ್ಧ: ಶೀತ & ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಟೊಮೆಟೊ ರಸಂ: ಊಟ, ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಂಯೋಜನೆ

ವೀಳ್ಯದೆಲೆ (Getty Images)
