ದಸರಾ ವಿಶೇಷ ರೆಸಿಪಿ: ರುಚಿಕರ & ಆರೋಗ್ಯಕರ ಶೇಂಗಾ ಚಿಕ್ಕಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ

Healthy Peanut Chikki Recipe: ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ರುಚಿಕರ ಶೇಂಗಾ ಚಿಕ್ಕಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಶೇಂಗಾ ಚಿಕ್ಕಿ (Getty Images)
Published : September 15, 2025 at 5:22 PM IST

Healthy Peanut Chikki Recipe: ಶೇಂಗಾ ಚಿಕ್ಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಬಯಸಿದರೆ ಅನೇಕರು ಹೊರಗಿನ ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶೇಂಗಾ ಚಿಕ್ಕಿ ತಿಂದಾಗ ಹಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದೇ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕರು ಅವುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದರೆ ಅವು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರುಚಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹವರು ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನುಸರಿಸಿ ಶೇಂಗಾ ಚಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು.

ಚಿಕ್ಕಿ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೇ ಹೊರಗಿನ ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದಂತೆಯೇ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಶೇಂಗಾದೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಚಿಕ್ಕಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಶೇಂಗಾ ಚಿಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಾಗೂ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಶೇಂಗಾ (Getty Images)

ಶೇಂಗಾ ಚಿಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:

  • ಶೇಂಗಾ - 2 ಕಪ್ (ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ)
  • ತುಪ್ಪ - ಸಾಕಷ್ಟು
  • ತುರಿದ ಬೆಲ್ಲ - ಅರ್ಧ ಕಪ್
  • ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಬೆಲ್ಲ (Getty Images)

ಶೇಂಗಾ ಚಿಕ್ಕಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:

  • ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಶೇಂಗಾ ಚಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗೆ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬಾಣಲೆ ಇಟ್ಟು, ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇಂಗಾ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿಯಲು ಕನಿಷ್ಠ 10 ನಿಮಿಷಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
  • ಶೇಂಗಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಹುರಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಚಿಕ್ಕಿ ಹೆಚ್ಚು ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
  • ಶೇಂಗಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
  • ಶೇಂಗಾ ಚಿಕ್ಕಿ ತಯಾರಿಸಲು ಬೆಣ್ಣೆ ಕಾಗದ ಅಥವಾ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಚಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಡಿ.
  • ಬಳಿಕ ಶೇಂಗಾ ಹುರಿದ ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡಿ, ಒಂದು ಚಮಚ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ. ಅದು ಕರಗಿದ ಬಳಿಕ ತುರಿದ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಕುದಿಸಿ.
ತುಪ್ಪ (Getty Images)
  • ಈ ರೀತಿ ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಬೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಉಂಡೆಗಳಿಲ್ಲದೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಉತ್ತಮ ಸುವಾಸನೆಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
  • ಬೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಗಬೇಕು, ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಪಾಕ ತಯಾರಾಗಬೇಕು.
  • ಪಾಕ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣೀರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕುದಿಯುವ ಪಾಕವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಿ. ಬಳಿಕ ಪಾಕವನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತೆಗೆದು ಉಜ್ಜಿದಾಗ, ಅದು ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಒಡೆಯಬೇಕು.
ಏಲಕ್ಕಿ (Getty Images)
  • ಬಳಿಕ ಪಾಕ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೋಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಪಾಕ ಮುದ್ದೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಪಾಕ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಾಗ ಒಂದು ಚಮಚ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ, ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ.
  • ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
  • ಬಳಿಕ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಒಡೆದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಹುರಿದ ಶೇಂಗಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಮಿಶ್ರಣವು ಅವುಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ.
  • ಬಳಿಕ ತಕ್ಷಣ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮೊದಲು ತಯಾರಿಸಿದ ಬೆಣ್ಣೆ ಕಾಗದ ಅಥವಾ ಸ್ಟೀಲ್ ತಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ, ತುಪ್ಪದಿಂದ ಹತ್ತಿದ ಚಮಚ ಅಥವಾ ಲತ್ತುಗುಣಿಯಿಂದ ಸಮವಾಗಿ ತೀಣಕಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಬಳಿಕ ತುದಿಗಳನ್ನು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಸಮವಾಗಿ ಒತ್ತಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಅವು ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು.
  • ಬಳಿಕ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಹಾಗೂ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಶೇಂಗಾ ಚಿಕ್ಕಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ.
ಶೇಂಗಾ ಚಿಕ್ಕಿ (Getty Images)

ಶೇಂಗಾ ಚಿಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್:

  • ಹೆಚ್ಚು ಸಿಹಿ ತಿನ್ನುವವರು ಎರಡು ಕಪ್ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು.
  • ಈ ರೆಸಿಪಿಗಾಗಿ ಗಟ್ಟಿ ಬೆಲ್ಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ನೀವು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಈ ರೀತಿ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಶೇಂಗಾ ಚಿಕ್ಕಿ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ದಿನಗಳ ನಂತರವೂ ಅವು ಗರಿಗರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಶೇಂಗಾ ಚಿಕ್ಕಿ (Getty Images)

