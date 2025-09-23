ದಸರಾ ಖುಷಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗರಿಗರಿ ಚಕ್ಲಿ: ಹೀಗೆ ತಯಾರಿಸಿ
Dasara Festival Special Recipe: ದಸರಾ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಚಕ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : September 23, 2025 at 8:31 PM IST
Dasara Festival Special Recipe: ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲೆಡೆ ದಸರಾ/ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಕಳೆಗಟ್ಟಿದೆ. ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವ ತಮ್ಮವರಿಗಾಗಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಚಕ್ಲಿಯೂ ಒಂದು.
ಕೆಲವರು ಚಕ್ಲಿಯನ್ನು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಅಥವಾ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಚಕ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಯೂ ಹಾಗೂ ಮೃದುವಾಗಿಯೂ ಬರುತ್ತದೆ.
ಚಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:
- ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು - ನಾಲ್ಕು ಕಪ್
- ಉಪ್ಪು, ಖಾರದ ಪುಡಿ - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
- ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು - ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಅಜವಾನ - ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್ (ಐಚ್ಛಿಕ)
- ಎಣ್ಣೆ - ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು
ಚಕ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ಮೊದಲು ಒಣ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಅಗಲ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಜರಡಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
- ಉಪ್ಪು, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು ಹಾಗೂ ಅಜವಾನ ಸೇರಿಸಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಕೈಗಳಿಂದ ಪುಡಿಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ನಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಹಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಮಿಶ್ರಣವಾಗುವವರೆಗೆ ಒಂದು ಚಮಚದಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬೆರೆಸುವಾಗ ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸುವ ಈ ರಹಸ್ಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಕ್ಲಿಗಳು ದುಂಡಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ.
- ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಕಲಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಎಣ್ಣೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಆವರಿವಂತೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ ಬೇಯಿಸಿದ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಒದ್ದೆಯಾದ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಲು ಒಂದು ಚಮಚದಿಂದ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೇವಗೊಳಿಸಲು ಕುದಿಯುವ ನೀರು ಸೇರಿಸುವ ಈ ಸಲಹೆಯು ಚಕ್ಲಿಯು ದುಂಡಾಗಿ ಮತ್ತು ಗರಿಗರಿಯಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಒದ್ದೆಯಾದ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದ ಬಳಿಕ, ಒಂದು ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ. ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಗೂ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ. ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಇಡುವುದರಿಂದ, ಹಿಟ್ಟು ಬಿಸಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಮೃದುವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ಒದ್ದೆಯಾದ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಯಿಸಿ ಆರಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಹಿಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಿರತೆ ತುಂಬಾ ಸಡಿಲ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬಾರದು ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಬಳಿಕ ಒಲೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ ಹಾಗೂ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ.
- ಎಣ್ಣೆ ಕುದಿಯುವ ಮೊದಲು ಚಕ್ಲಿ ಅಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಾಕಾರದ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಸವರಿದ ನಂತರ, ಹಿಂದೆ ಬೆರೆಸಿದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾಕಿ. ಉಳಿದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚಳದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಆ ಹಿಟ್ಟು ಒಣಗುವುದಿಲ್ಲ.
- ಎಣ್ಣೆ ಕುದಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಉರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಚಕ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ ಅಚ್ಚಿನಿಂದ ಬಿಡುವ ಮೂಲಕ ಹುರಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ನೇರವಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಲು ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹುರಿಯಬಹುದು ಹಾಗೂ ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಬಹುದು.
- ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ತಕ್ಷಣವೇ ತಿರುಗಿಸದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಉರಿಯಲು ಬಿಡಿ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೆ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿನ ನೊರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಚಕ್ಲಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಾಗ, ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಇರಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಣ್ಣೆ ಹೊರಹೋಗುತ್ತದೆ.
- ಬಳಿಕ ಚಕ್ಲಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಇದೀಗ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ದುಂಡಗಿನ, ಗರಿಗರಿಯಾದ ಚಕ್ಲಿಗಳು ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ.
ಟಿಪ್ಸ್:
- ಚಕ್ಲಿಗೆ ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿ ಬಳಕೆ ಉತ್ತಮ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಚಕ್ಲಿಗಳು ದುಂಡಗೆ ಹಾಗೂ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಅಕ್ಕಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
- ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಿರತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹಿಟ್ಟು ಅರೆ ಮೃದುವಾಗುವವರೆಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಚಕ್ಲಿಗಳು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳದೆ ದುಂಡಗೆ, ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಫಟಾಫಟ್ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬರ್ಫಿ; ಮಕ್ಕಳ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಸರಾ ವಿಶೇಷ ರೆಸಿಪಿ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಲಡಗಿ ಪಾಕ