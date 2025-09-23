18 ಶಕ್ತಿಪೀಠಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿವೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ? ಇಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದೀರಾ?
Dasara Festival Special: ನವರಾತ್ರಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಶಕ್ತಿಪೀಠಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.
Published : September 23, 2025 at 6:00 AM IST
Dasara Festival Special: ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಷ್ಟಾದಶ ಶಕ್ತಿ ಪೀಠಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟಾದಶ ಎಂದರೆ 18. ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳು ಬಿದ್ದ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಗಳು ಇವಾಗಿವೆ. ದೇವಿಯ ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾದಶ ಶಕ್ತಿ ಪೀಠಗಳ ವಿಶೇಷತೆ ಹಾಗೂ ಅವು ಇರುವ ಸ್ಥಾನಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಪೀಠದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಅಷ್ಟಾದಶ ಶಕ್ತಿ ಪೀಠಗಳ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?: ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿ ನೀರೀಶ್ವರ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಸತಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದನು. ಶಿವನಿಗೆ ಆದ ಅವಮಾನವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗದೆ ಸತಿ ದೇವಿಯು ಅಗ್ನಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವನು ಸತಿ ದೇವಿಯ ದೇಹವನ್ನು ತನ್ನ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ತಾಂಡವ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿ ಮೂರು ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಾನೆ.
ಬಳಿಕ ಶಿವನನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ವಿಷ್ಣು ತನ್ನ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರದಿಂದ ಸತಿ ದೇವಿಯ ದೇಹವನ್ನು ತುಂಡರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಬಳಿಕ ಸತಿ ದೇವಿಯ ದೇಹವು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ 18 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಬಿದ್ದಿತು. ಸತಿ ದೇವಿಯ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳು ಬಿದ್ದ ಸ್ಥಳಗಳು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾದಶ ಶಕ್ತಿ ಪೀಠಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಭಕ್ತರು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅಷ್ಟಾದಶ ಶಕ್ತಿ ಪೀಠಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳಗಳು:
1. ಶಂಕರಿ ದೇವಿ - ಶ್ರೀಲಂಕಾ: ಇದು ಆದಿ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಪೂಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೊದಲ ಶಕ್ತಿ ಪೀಠ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ದೇವಿಯ ತೊಡೆಯ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಇದು ಹೃದಯ ಭಾಗ ಎಂದು ಕೂಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ.
2. ಕಾಮಾಕ್ಷಿ - ಕಾಂಚಿಪುರಂ: ದೇವಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಇದು ಹಿಂಭಾಗದ ಭಾಗ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
3. ಶೃಂಗಲ - ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ನಗರಂ, ಬಂಗಾಳ: ದೇವಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
4. ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ - ಮೈಸೂರು ದೇವಿಯ ಕೂದಲು ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
5. ಜೋಗುಲಾಂಬ - ಆಲಂಪುರ: ದೇವಿಯ ಹಲ್ಲುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
6. ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕ - ಶ್ರೀಶೈಲಂ: ದೇವಿಯ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
7. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ - ಕೊಲ್ಲಾಪುರ: ದೇವಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
8. ರೇಣುಕಾದೇವಿ (ಏಕವೀರಿಕ) ಮಾಹುರ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ದೇವಿಯ ಒಂದು ಕೈ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
9. ಮಹಾಕಾಳಿ - ಉಜ್ಜಯಿನಿ: ದೇವಿಯ ಮೇಲಿನ ತುಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
10. ಪುರುಹುತಿಕಾ - ಪಿಠಾಪುರಂ: ದೇವಿಯ ಪೀಠದ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
11. ಗಿರಿಜಾ ದೇವಿ - ಜಾಜಿಪುರ, ಒಡಿಶಾ: ದೇವಿಯ ಹೊಕ್ಕುಳ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
12. ಮಾಣಿಕ್ಯಂಬಾ - ದ್ರಾಕ್ಷರಾಮಂ: ದೇವಿಯ ಎಡ ಕೆನ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
13. ಕಾಮಾಕ್ಯ - ಗುವಾಹಟಿ, ಅಸ್ಸಾಂ: ದೇವಿಯ ಯೋನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
14. ಮಾಧವೇಶ್ವರಿ - ಪ್ರಯಾಗರಾಜ್: ದೇವಿಯ ಬಲಗೈಯ ನಾಲ್ಕು ಬೆರಳುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
15. ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ - ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ: ದೇವಿಯ ನಾಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
16. ಸರ್ವಮಂಗಲ - ಗಯಾ, ಬಿಹಾರ: ದೇವಿಯ ಸ್ತನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
17. ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ - ವಾರಣಾಸಿ: ದೇವಿಯ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
18. ಶಾರದಾಪೀಠ - ಕಾಶ್ಮೀರ: ದೇವಿಯ ಬಲಗೈ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ 18 ಭವ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಪೀಠಗಳಲ್ಲಿ 16 ಭಾರತದಲ್ಲಿವೆ. ಉಳಿದ ಎರಡು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿವೆ. ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ 18 ಶಕ್ತಿ ಪೀಠಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವುದು, ಓದುವುದು ಅಥವಾ ಬರೆಯುವುದರಿಂದ ಪುನರ್ಜನ್ಮದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯು ಕೆಲವು ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.
