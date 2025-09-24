ನವರಾತ್ರಿ ಉಪವಾಸದ ವೇಳೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಏನು ಮಾಡಬಾರದು?
Dasara Celebrations 2025: ಉಪವಾಸದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನವರಾತ್ರಿಯ ಉಪವಾಸವು ಅಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆಯೇ?
Published : September 24, 2025 at 6:22 PM IST
Dasara Celebrations 2025: ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ನವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ಒಂಬತ್ತು ರೂಪಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲು ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಸಲು ಅನೇಕರು ಒಂಬತ್ತು ದಿನವೂ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕೆಲವರು ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೊದಲ, ಪಂಚಮಿ, ಅಷ್ಟಮಿ ಮತ್ತು ನವಮಿ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಉಪವಾಸದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ನವರಾತ್ರಿ ಉಪವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಏನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ನವರಾತ್ರಿ ಉಪವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು:
- ಕೋಪ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಾರದು. ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು. ಸತ್ಯ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ನೆಚ್ಚಿನ ದೇವರನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು.
- ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಬಾರದು, ಇಲ್ಲವೇ ಮೃದುವಾದ ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು.
- ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಊಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವವರಿಗೆ ಈ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
- ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಡಿ.
- ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಉಪವಾಸವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವವರು ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬಾರದು.
- ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಮಸಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇಯಿಸಬೇಡಿ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಸಹ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.
- ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವವರು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ಉಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು. ಇದು ಉಪವಾಸವನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತದೆ.
ನವರಾತ್ರಿ ಉಪವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು:
- ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಕ್ಷಮೆ, ದಯೆ, ಔದಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ರಾಕ್ಷಸ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
- ಏಳನೇ, ಎಂಟನೇ ಅಥವಾ ಒಂಬತ್ತನೇ ದಿನದಂದು ಉಪವಾಸ ಮುರಿಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಒಂಬತ್ತು ಕನ್ಯೆಯರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡಬೇಕು. ದೇವಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹವನ (ಅಗ್ನಿ ಬಲಿ) ಮತ್ತು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು.
- ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ, ದೇವಿಯನ್ನು ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪೂಜಿಸಬೇಕು, ದೀಪ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಮತ್ತು ನಂತರವೇ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು.
- ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ಒಂಬತ್ತು ರೂಪಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಆರತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪವಾಸಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದ ಗಂಗಾ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನುವವರು ಸೈಂಧವ ಉಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು.
- ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿಯನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಪಠಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ದೈನಂದಿನ ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯು ಕೆಲವು ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.