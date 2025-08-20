ETV Bharat / lifestyle

ಗರಿಗರಿಯಾದ & ರುಚಿಕರವಾದ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಕೋಡ: ನಿಮಗಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳದ ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬಜ್ಜಿ

Ladyfinger Pakoda Recipe: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ತಂಪಾಗಿರುವಾಗ ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾದ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಕೋಡ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಕೋಡ (Getty Images, ETV Abhiruchi)
Published : August 20, 2025 at 2:02 PM IST

Ladyfinger Pakoda Recipe: ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅನೇಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಜಿಗುಟಾದ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಂತೂ ದೂರ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹವರಿಗಾಗಿಯೇ ಕರಿಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಹೊಸ ತಿಂಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದುವೇ... ಗರಿಗರಿಯಾದ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾದ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಕೋಡ.

ಈ ಪಕೋಡ ರುಚಿಕರವಾದ, ಕುರುಕಲು ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಖಾದ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಸೇವಿಸಲು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪಕೋಡ ತಯಾರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಪಕೋಡವು ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾದ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಕೋಡ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ಕತ್ತರಿಸಿದ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ (ETV Abhiruchi)

ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಕೋಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳೇನು?:

  • ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ - 15 ರಿಂದ 20
  • ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು - ನಾಲ್ಕು ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಕಾರ್ನ್‌ಫ್ಲೋರ್ - ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಅಜವಾನ - ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಖಾರದ ಪುಡಿ - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
  • ಗರಂ ಮಸಾಲ - ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
  • ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ - ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - ಮೂರು
  • ಎಣ್ಣೆ - ಡೀಪ್‌ ಫ್ರೈ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ (Getty Images)

ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಕೋಡ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:

  • ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಕೋಡ ರೆಸಿಪಿಗಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ, ತಾಜಾ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ, ನಂತರ ತುದಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕತ್ತರಿಸಿ. ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಉದ್ದವಾದ, ತೆಳುವಾದ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ. ಅಲ್ಲದೇ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನುಣ್ಣಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿ.
  • ಈಗ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಡಿ. ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾಗುವ ಮೊದಲು ಪಕೋಡ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ.
  • ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ಕಾರ್ನ್‌ಫ್ಲೋರ್, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು, ಅರಿಶಿನ, ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳು ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ರಸ ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣವಾಗುವವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
ಪಕೋಡ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮಿಶ್ರಣ (ETV Abhiruchi)
  • ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಹಿಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಿರತೆ ತುಂಬಾ ಸಡಿಲವಾಗಿರದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಹಿಟ್ಟು ಸಿದ್ಧವಾದ ನಂತರ ಮೊದಲೇ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಹಿಟ್ಟಿನ ಮಿಶ್ರಣವು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಡಾಯಿ ಇಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ, ಮೊದಲೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪೀಸ್‌ ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬಿಡಿ.
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಕೋಡ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು (ETV Abhiruchi)
  • ಪ್ಯಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ, ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಹೊರಳಾಡಿಸಬೇಡಿ. ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಒಲೆ ಇರಿಸಿ, ಚಮಚದೊಂದಿಗೆ ತಿರುಗಿಸುವಾಗ ಅದು ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಹುರಿದ ಬಳಿಕ, ಅದನ್ನು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್‌ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ. ಇದೀಗ ರುಚಿಕರವಾದ ಮತ್ತು ಗರಿಗರಿಯಾದ ಬೆಂಡೆಕಾಯ ಪಕೋಡ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಕೋಡ (ETV Abhiruchi)

ಬೆಂಡೆಕಾಯ ಪಕೋಡಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಸ್‌:

  • ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕಾರ್ನ್‌ಫ್ಲೋರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
  • ಈ ರೆಸಿಪಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾದ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳು, ಗರಂ ಮಸಾಲ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಖಾರದ ಪುಡಿಯನ್ನು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
  • ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಮಾತ್ರ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಕೋಡ ಬೇಯಿಸಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

