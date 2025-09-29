ETV Bharat / lifestyle

ದಸರಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತಹ ಗರಿಗರಿಯಾದ ರಾಗಿ ಚಕ್ಲಿ: ತಯಾರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ

ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗರಿಗರಿಯಾದ, ರುಚಿಕರವಾದ ರಾಗಿ ಚಕ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ರಾಗಿ ಚಕ್ಲಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 29, 2025 at 11:35 PM IST

3 Min Read
Crispy Chakli With Ragi Flour: ದಸರಾ ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕುರುಕುಲು ತಿಂಡಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯು ಒಂದು ವಾರ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಚಕ್ಲಿ, ನಿಪ್ಪಟ್ಟು, ಕಜ್ಜಾಯ, ಲಡ್ಡುಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ಚಿಕಾಯಿ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ಚಕ್ಲಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಬಾರಿಯ ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚಕ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬೆರೆಸುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಸಲಹೆ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಚಕ್ಲಿಗಳು ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಚಕ್ಲಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಚಕ್ಲಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು (Getty Images)

ರಾಗಿ ಚಕ್ಲಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳೇನು?

  • ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು - ಎರಡು ಕಪ್
  • ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು - ಎರಡು ಕಪ್
  • ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು - ಎರಡು ಕಪ್
  • ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
  • ಖಾರದ ಪುಡಿ - ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಅಜವಾನ - ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು - ನಾಲ್ಕು ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಬೆಣ್ಣೆ - ಆರು ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಇಂಗು - ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಎಣ್ಣೆ - ಹುರಿಯಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು
ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು (Getty Images)

ರಾಗಿ ಚಕ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

  • ಈ ರುಚಿಕರವಾದ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚಕ್ಲಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು, ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಡಿ.
  • ಒಂದು ಅಗಲವಾದ ಮಿಶ್ರಣ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಶೋಧಿಸಿದ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು, ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು, ಉಪ್ಪು, ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು.
  • ಜೊತೆಗೆ ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು ಹಾಗೂ ಕರಗಿದ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ಕೈಗಳಿಂದ ಉಜ್ಜುವ ಮೂಲಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
  • ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬೆರೆಸುವಾಗ ಬೆಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸುವ ಈ ಸಣ್ಣ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಚಕ್ಲಿಗಳು ದುಂಡಾಗಿ ಹಾಗೂ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ, ರುಚಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಎಳ್ಳು (Getty Images)
  • ಹಿಟ್ಟಿನ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಇಂಗು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
  • ಬಳಿಕ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರಿಸಿ, ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿನಂತೆ ಮೃದುವಾಗುವವರೆಗೆ ಬೆರೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬೆರೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
  • ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಡಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕರಿಯಲು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ.
  • ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾಗುವ ಮೊದಲು ಚಕ್ಲಿ ಅಚ್ಚು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯ ಚಕ್ಕುಲಿಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ. ಬಳಿಕ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೆ ಬೆರೆಸಿದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚಕ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಂಬಿಸಿ.
ಬೆಣ್ಣೆ (Getty Images)
  • ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಉರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಚಕ್ಲಿಗಳನ್ನು ಕರಿಯಲು ಬಾಣಲೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ.
  • ನೇರವಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಯಲು ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆಣ್ಣೆ ಕಾಗದದ ತುಂಡು ಅಥವಾ ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹಾಗೂ ಬಳಿಕ ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕರಿಯಿರಿ.
  • ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿದ ಬಳಿಕ ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಅಲುಗಾಡಿಸದೆ ಬೇಯಿಸಿ ಬಳಿಕ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಅವು ಉತ್ತಮ ಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೆ ಕರಿಯಿರಿ.
  • ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ನೊರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಚಕ್ಲಿಗಳ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಿದ ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ.
  • ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಈಗ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ರುಚಿಕರವಾದ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ರಾಗಿ ಚಕ್ಲಿಗಳು ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ.
ಅಜವಾನ (Getty Images)

ರಾಗಿ ಚಕ್ಲಿಗಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್:

ರಾಗಿ ಚಕ್ಲಿ (Getty Images)
  • ಚಕ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಬೆಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಇದರೊಳಗೆ ಹಾಕಬಹುದು.
  • ಈ ಪಾಕವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬಳಸಲು ಬಯಸದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸದೇ ಈ ಚಕ್ಲಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
  • ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರವೇ ಚಕ್ಲಿಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಚಕ್ಲಿಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕರಿಯಿರಿ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ ಅವು ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ.

