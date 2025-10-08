ಕ್ರಿಸ್ಪಿ & ಟೇಸ್ಟಿ ನಿಪ್ಪಟ್ಟು; ಮಕ್ಕಳಿಗಿದು ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು
ಮಕ್ಕಳ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ತಿಂಡಿಯಾಗಿರುವ ನಿಪ್ಪಟ್ಟು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : October 8, 2025 at 8:40 PM IST
Crispy and tasty Nippattu Recipe: ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ತಿಂಡಿ ಹಾಗೂ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳಿಗಾಗಿ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಹತ್ತಿರದ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಚಿಪ್ಸ್, ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಹಾಗೂ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ನಿಪ್ಪಟ್ಟು ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ನಿಪ್ಪಟ್ಟು ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿ:
- ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಜೀರಿಗೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 3
- ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು - ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ
- ಉಪ್ಪು - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಖಾರದ ಪುಡಿ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಎಳ್ಳು - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಹುರಿದ ಶೇಂಗಾ - 3 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಕರಿಬೇವು - ಹಿಡಿಯಷ್ಟು
- ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು - 1 ಸಣ್ಣ ಕಟ್ಟು
- ಎಣ್ಣೆ - ಆಳವಾಗಿ ಹುರಿಯಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು
ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ:
- ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವಾಗ ಹುರಿದ ಶೇಂಗಾವನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿ
- ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ, ನಿಪ್ಪಟ್ಟನ್ನು ಅದರೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಕರಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ನಿಪ್ಪಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿಪ್ಪಟ್ಟು ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ಮೊದಲಿಗೆ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಒಣ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ಗೆ ಶೋಧಿಸಿ.
- 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಗೂ 3 ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಒರಟಾಗುವವರೆಗೆ ಪುಡಿಮಾಡಿ.
- ಈ ಪುಡಿಯನ್ನು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಬೇಕು.
- ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪು, ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಎಳ್ಳು, ಹುರಿದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಪುಡಿಮಾಡಿದ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಬಳಿಕ ನುಣ್ಣಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕರಿಬೇವು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ.
- ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ, ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆರೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಪ್ಪ ಇಲ್ಲವೇ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು.
- ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಹಿಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮೃದುವಾಗಿರದೆ, ನಯವಾಗಲು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಸೇರಿಸಿ. ಒಮ್ಮೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೀವು ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು.
- ಈ ರೀತಿ ಬೆರೆಸಿದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಗೂ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಡಾಯಿ ಇರಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ.
- ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಚಿಕ್ಕ ಪೂರಿಯಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಪ್ಪಟ್ಟುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಿಕ ಎಣ್ಣೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ, ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ನಿಪ್ಪಟ್ಟುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
- ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದಾಗ ನಿಪ್ಪಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಿ.
- ಎಲ್ಲಾ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಪ್ಪಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೆ ಹುರಿದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ. ಇದೀಗ ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರವಾದ ನಿಪ್ಪಟ್ಟು ಸಿದ್ಧ.
